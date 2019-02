Annuncio

A poche ore dalla messa in onda della puntata di Uomini e donne in cui sono state smascherati i suoi accordi con Claire, Gian Battista Ronza ha usato Facebook per dire la sua. Il cavaliere del Trono Over ha scritto un lungo messaggio con il quale lascia intendere che sia stata la redazione del programma ad "incastrarlo" riprendendolo di nascosto mentre era al bar con la dama che frequenta da qualche mese. "Pensate sia un caso?", ha ripetuto più volte il sessantenne nello sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

Gian Battista si difende sui social dopo l''umiliazione' su Canale 5

Il filmato che Maria De Filippi ha mostrato al pubblico durante la puntata di Uomini e Donne del 4 febbraio, ha messo nei guai sia Gian Battista Ronza che la sua dama Claire; grazie ad una segnalazione che è arrivata a Gianni Sperti, tutti sono venuti a conoscenza degli accordi sottobanco che i due facevano fuori dagli studi affinché si parlasse di loro in trasmissione.

A poche ore dalla messa in onda della registrazione in cui lui e la signora che sta frequentando sono stati attaccati da tutti, il cavaliere del Trono Over ha deciso di difendersi con un messaggio che è stato caricato sul suo profilo Facebook.

"Pensate sia una casualità che il video sia stato mandato da un amico di Gianni a lui? Visto che lo stesso Sperti ha dichiarato più volte che gli sto antipatico. Tutto questo suo odio viscerale è perché mi sono permesso di criticare i comportamenti della cara Gemma Galgani"- ha esordito l'uomo nello sfogo che sembra essere un attacco neppure troppo velato nei confronti di chi lavora dietro le quinte della trasmissione.

Gian Battista, infatti, ha fatto intendere che le immagini che sono state trasmesse l'altro giorno su Canale 5 del suo presunto accordo con Claire, sarebbero stato girate da una macchina fotografica professionale (e non con un cellulare come ha sostenuto la conduttrice), e che a riprenderli sia stata una persona che ha a che fare con U&D.

Ronza ha sollevato parecchi dubbi su quello che la padrona di casa ha raccontato circa il filmato che sarebbe arrivato alla sua redazione dopo che un telespettatore avrebbe contattato l'opinionista pugliese in privato sui social network.

Gian Battista annuncia: 'Aspettate una settimana e avrete risposte chiare'

"Pensate sia una casualità che questo video sia anche in possesso di Striscia la Notizia? O pensate che sia normale essere trattati in questo modo? Io e Claire siamo stati insultati e diffamati con odio da persone che si definiscono professionisti"- ha continuato il cavaliere del Trono Over su Facebook.

Gian Battista si riferisce in primis a Gianni Sperti che ha usato parole molto forti per commentare il suo presunto accordo con la dama di U&D, parole che sono state spesso coperte da un "bip" perché non trasmettibili in televisione all'ora di pranzo.

Nonostante siano stati tantissimi a puntargli il dito contro dopo la messa in onda della puntata del 4/02, Ronza ha suggerito a tutte queste persone di avere pazienza, aspettare la prossima settimana ed avere un quadro completo della situazione.

"Presto avrete tutte le risposte, non affrettatevi a dare giudizi sommari perché potreste poi dovervi ricredere"- ha concluso l'uomo nel suo lungo sfogo.