La scelta di Teresa Langella è ormai alle porte. Il prossimo 15 febbraio Canale 5 trasmetterà in prima serata lo speciale di Uomini e donne dedicato alla tronista napoletana, che dovrà decidere se continuare a frequentare Antonio Moriconi o Andrea Dal Corso. Tale episodio è molto atteso dai fan del programma condotto da Maria De Filippi, che fin dallo scorso settembre si sono appassionati alle vicende della cantante neo-melodica, spesso alle prese con dubbi e capovolgimenti di fronte.

Ne avremo conferma nelle prossime puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset e relative alla registrazione effettuata lo scorso 17 gennaio. In essa, dopo il bacio scambiato in precedenza con Andrea, Teresa riuscirà a farsi perdonare da Antonio, finendo per scambiare anche con lui il romantico gesto.

Per quanto riguarda la registrazione della scelta invece, essa potrebbe essere imminente come lascerebbe presagire un recente post della Langella.

Anticipazioni Uomini e Donne: il bacio con Antonio

Teresa Langella sembrava essere molto vicina ad Andrea Dal Corso nelle ultime puntate di Uomini e Donne trasmesse su Canale 5. Ma quanto vedremo a fine settimana confermerà l'ennesima sua indecisione. La tronista infatti rifiuterà di vedere Dal Corso, come lui le aveva proposto, e preferirà impegnarsi per ottenere il perdono da Antonio, che aveva lasciato lo studio, minacciando di abbandonare il programma. Non sarà facile recuperare il tempo perduto con il corteggiatore laziale. Moriconi infatti sarà furioso con la tronista e rifiuterà di parlare quando lei lo raggiungerà nel parcheggio degli studi Elios di Roma.

La Langella deciderà quindi di raggiungerlo a casa e finalmente il confronto darà i suoi frutti. Quando Antonio farà a vedere a Teresa il fazzoletto con il quale aveva asciugato le sue lacrime alcune settimane fa, lei resterà stupita e lo abbraccerà, confermando di non voler rinunciare al corteggiatore. Il bacio arriverà in un'altra esterna sulle rive del fiume Tevere dove la coppia si era abbracciata per la prima volta.

Teresa Langella chiede il silenzio su Instagram

I fan di Uomini e Donne sanno bene che c'è sempre una certa distanza temporale tra la registrazione e la trasmissione su Canale 5. E anche la scelta di Teresa Langella conferma tale abitudine. Secondo rumors, assolutamente non confermati da fonti ufficiali, la tronista avrebbe prima trascorso un giorno e una notte in una villa con i suoi corteggiatori Antonio e Andrea per togliersi gli ultimi dubbi. La scelta vera e propria invece potrebbe avvenire a brevissimo all'interno di un castello, con la presenza delle rispettive famiglie. L'esito di tale decisione comunque resterà top secret fino al serale del 15 febbraio come conferma l'ultimo post pubblicato su Instagram dalla Langella, che invita al silenzio con un eloquente: "Shhhhhh". Nessuna informazione arriva anche dai profili Instagram di Moriconi e Dal Corso, che da giorni ormai non pubblicano foto o commenti di qualsiasi tipo.