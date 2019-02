Annuncio

E' stata trasmessa appena due giorni fa la scelta di Teresa Langella, la giovane tronista del trono classico di Uomini e donne. La ragazza è riuscita a farsi conoscere dal pubblico a Temptation Island (nella veste di tentatrice), proseguendo poi la sua esperienza televisiva sul trono classico, 'offerto' dalla conduttrice del people show Maria De Filippi.

Teresa, a detta del pubblico, si è dimostrata vera, autentica e ricca di amore, ma nonostante ciò il suo percorso non è giunto al termine come lei stessa sperava. Sappiamo, infatti, che la Langella ha scelto il corteggiatore Andrea Dal Corso (il quale ha risposto 'no') al giovane Antonio Moriconi. Quest'ultimo, dopo il rifiuto da parte della tronista, continua a rimanere in silenzio mentre il suo amico, Giordano Mazzocchi, ha ritenuto opportuno spendere due parole nei confronti dell'ex corteggiatore, dimostrando di star vicino al ragazzo e di continuare a sostenerlo.

Uomini e Donne: il messaggio di Giordano Mazzocchi ad Antonio Moriconi

Giordano Mazzocchi (ma anche il fratello, Agostino) è un grande amico di Antonio Moriconi. L'ex fidanzato di Nilufar Addati ha sempre 'tifato' per il corteggiatore con la speranza che quest'ultimo potesse essere la scelta finale della tronista. Malgrado l'esperienza per Moriconi non si sia rivelata positiva, Mazzocchi continua a sostenere il ragazzo e recentemente ha voluto dedicargli un semplice messaggio. "Le persone vere si distinguono sempre", questo il messaggio che Giordano ha rivolto ad Antonio. Per i fan il pensiero di Giordano sarebbe anche una sorta di frecciatina contro Andrea. Quest'ultimo, infatti, è stato criticato dal pubblico che segue Uomini e Donne e non solo. Anche molti ex personaggi del trono classico si sono 'scagliati' contro l'ex tentatore di Temptation Island.

U&D, Moriconi recentemente avvistato: sembrava sereno

Sono tanti coloro che si domandano cosa abbia fatto Moriconi dopo il rifiuto di Teresa. Al momento il ragazzo sta preferendo rimanere in silenzio sui social, ma stando alle fonti riportate dal blog 'Il Vicolo delle news', Antonio è stato recentemente avvistato per le strade della sua città, con un viso molto sereno, così come si nota dalle stesse foto immortalate e pubblicate dalla stessa fonte. Adesso non ci resta che attendere tutti i nuovi sviluppi, e aspettare la reazione, magari attraverso dei post sui social, dei diretti interessati.