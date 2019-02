Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni spagnole dell'amatissima soap Il Segreto che in Italia viene trasmessa dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 16,20 circa e su Rete 4 il martedì sera, alle 21,25. Antena 3 ha appena rilasciato le trame delle puntate che andranno in onda dal l 18 al 22 febbraio nella penisola iberica. Roberto ha avuto la meglio sul tentativo di ricatto a cui è stato sottoposto da parte di donna Francisca e di Fernando. Ed ha dato loro una vera lezione di vita che difficilmente i due potranno dimenticare. Il cubano decide di raccontare a Maria cosa è successo durante la sua assenza prima che lo faccia la matrona. Anche se la Castaneda riceve poi le scuse dalla sua madrina, queste non cancellano il dolore e la vergogna che le ha provocato il suo comportamento con Roberto.

Alvaro inaugura il dispensario restaurato

Isaac pur amando soltanto Elsa, lascia che lei se ne vada per la sua strada senza esprimere tutto l'amore che prova per lei. Antolina allora chiede al marito un'opportunità di far funzionare il loro matrimonio.

Alvaro decide di inaugurare il nuovo dispensario che è stato appena restaurato. Il medico è innamorato di Elsa. Lei decide di confidare a Consuelo i sentimenti che prova per il dottore. La Laguna capisce che non sono gli stessi provati per Isaac, che è stato il grande amore della sua vita. Però la ragazza è comunque disponibile ad accogliere ciò che arriva al suo cuore.

Carmelo confessa di aver ucciso i Molero

Carmelo continua a mantenere il segreto su quanto è accaduto a Julieta quel giorno in cui scomparve nel bosco e venne violentata dai Molero.

Sua moglie Adela, Severo ed Irene, si accorgono però che l'uomo è tormentato da qualcosa.

Saul chiede aiuto a suo fratello Prudencio per cercare di capire per quale motivo, quando si parla dei Molero, Julieta non riesca neppure ad alzare la testa.

Carmelo confessa infine di aver ucciso Eustaquio e che Don Berengario ha colpito invece suo figlio. E che insieme, hanno poi sepolto i loro corpi.

Don Berengario, sempre più tormentato dai sensi di colpa, finisce per confessare l'accaduto a Don Anselmo. L'anziano parroco, lasciandolo sorpreso, gli risponde che lui sapeva tutto da sempre. Nonostante la confessione, Berengario non si sente per niente sollevato dai rimorsi.

Prudencio e Saul intanto, si recano dal sergente Cifuentes per capire cosa sia accaduto veramente ed a che punto sono le indagini.

Severo ribadisce davanti alle autorità che stanno interrogando Carmelo, che il loro patto di fratellanza è e sarà sempre valido. Santacruz afferma infatti che farà qualsiasi cosa per aiutare Leal.

Maria e Roberto partiranno presto insieme; Fernando si dispera

Intanto alla villa, Raimundo è molto arrabbiato con Francisca per il ricatto a cui ha sottoposto Roberto.

L'Ulloa pretende che la moglie, per riscattarsi aiuti Fè a fuggire da Puente Viejo. Come Francisca temeva, Maria e Roberto hanno comunicato a tutti che presto se ne andranno via insieme dalla Spagna. Questa notizia getta Fernando nel più totale sconforto. Egli non riesce a sopportare il dolore che gli procura l'idea di perdere nuovamente Maria.

In modo sempre più evidente, il Mesia mostra i segni di una ricaduta della grave patologia psichiatrica da cui è affetto da tempo.