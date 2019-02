Annuncio

Annuncio

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato sono due dei tanti protagonisti di Uomini e Donne ad aver annunciato di essersi lasciati di recente. Se la ragazza ha raccontato al magazine della trasmissione le ragioni che hanno portato la coppia a "scoppiare", il suo ex fidanzato sembra aver già voltato pagina accanto ad una persona che è stata al centro del Gossip alcuni mesi fa. Sul profilo Instagram di Ana Yanirsa, la ballerina che Irama ha frequentato prima di conoscere Giulia De Lellis, sono state caricate alcune "Stories" nelle quali si sente la voce del tronista e altre, poi cancellate, in cui lo si vede chiaramente.

Fabio molto vicino a Ana Yanirsa, la ex di Irama

La comunicazione ufficiale della fine della relazione tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, è arrivata soltanto pochi giorni fa, ma uno dei due sembra essere già andato avanti.

Advertisement

Come riportano tutti i siti di gossip nelle ultime ore, l'ex tronista di Uomini e donne è stato pizzicato in atteggiamenti piuttosto confidenziali con una ragazza che è già nota agli amanti della cronaca rosa.

Stiamo parlando di Ana Yanirsa, una bella ballerina che in passato ha fatto coppia fissa con Irama prima che lui conoscesse e si innamorasse di Giulia De Lellis.

La giovane in questione, inoltre, è stata al centro delle chiacchiere per aver puntato pubblicamente il dito contro il vincitore di Amici che, a suo dire, l'avrebbe tradita e presa in giro fino a poco prima di essere paparazzato accanto all'influencer.

Oggi, a distanza di un po' di tempo da questo flirt mai confermato da Filippo Maria, i riflettori si riaccendono su Ana per la frequentazione che avrebbe iniziato con Fabio, fresco di rottura con la Mazzocato.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sul profilo Instagram della danzatrice, dunque, sono apparse alcune "Stories" nelle quali è evidente la forte complicità che c'è tra lei e l'argentino: in un paio di video si sente chiaramente la voce di Colloricchio, in altri che la ragazza ha cancellato lo si vedeva aggirarsi nella cucina di casa della Yanirsa.

Alcuni blog sono riusciti a salvare i filmati in cui si vede l'ex di Nicole prima che Ana li eliminasse dal suo account, ed ora queste immagini stanno facendo il giro della rete.

Nicole sui social: 'La mia vita fortunatamente è altro ora'

Mentre sul web non si parlava d'altro che del flirt che Fabio Colloricchio starebbe vivendo con la ex di Irama, Nicole usava Instagram per dire la sua su questa notizia che la riguarda seppur indirettamente.

Nelle "Stories" dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, è apparso il seguente messaggio: "Grazie per le segnalazioni, ma la mia vita fortunatamente è altro ora. Grazie a tutte".

La ragazza si riferisce sicuramente alle tante persone che l'hanno messa al corrente dei fatto che l'argentino con il quale è stata per molti anni si starebbe già consolando con un'altra, ma è sembrata piuttosto fredda nel commentare il tutto.

"Ognuno è libero di fare ciò che vuole"- ha concluso la Mazzocato nel suo breve sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando.