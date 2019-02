Annuncio

Annuncio

Giovedì 28 febbraio torna in televisione Che Dio ci aiuti 5 con la settima puntata, nella quale vedremo che la relazione tra Athos e Azzurra proseguirà tra alti e bassi, mentre tra Nico e Ginevra ci sarà un avvicinamento. Detto ciò, di seguito la trama della settima puntata, ma anche le anticipazioni dell'ottava che andrà in onda il 7 marzo.

Primo e secondo episodio di giovedì 28 febbraio

Nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 5, che andrà in onda giovedì 28 febbraio su Rai 1, vedremo Suor Angela impegnata nel tentativo di salvare una ragazzina, la quale crederà che la sua vita non sia altro che un gioco. Il riferimento è al Blue Whale, un passatempo la cui dinamica spingerebbe gli adolescenti a tentare il suicidio.

Annuncio

La buona suora cercherà di dare una mano alla giovane con l'ausilio di Pietro.

Ginevra, invece, accetterà di far finta di essere la dolce metà di Nico pur di mettere Valentina a suo agio in una cena a quattro con il fisioterapista. Farà poi il suo ingresso nella fiction Teodora, la mamma delle due gemelle che si precipiterà in convento per dare una notizia sconvolgente al povero Gabriele. Parallelamente a tali vicende, vedremo che Maria si allontanerà dal convento e per questo Nico e Ginevra trascorreranno ancora più tempo assieme, cosa che li legherà maggiormente. Azzurra, intanto, così come sedici anni prima, penserà che Athos sia l'uomo ideale per lei. Nonostante tutto, però, non riuscirà a dare sfogo ai suoi sentimenti in quanto penserà sempre a Guido.

Annuncio

Succederà infine che Athos perderà la sua carta di credito, la quale sarà trovata proprio da Azzurra. Quest'ultima, grazie al tempestivo aiuto di Suor Costanza, riuscirà a tenere a bada la tentazione, decidendo di non utilizzarla.

Puntata del 7 marzo

Le anticipazioni della puntata del 7 marzo di Che Dio ci aiuti 5 ci rivelano invece che Suor Angela sarà preoccupatissima per la povera Ginevra in quanto scoprirà che il padre della fanciulla è uscito dal carcere e la sta cercando. La ragazza ne resterà sconcertata e deciderà di affrontarlo per vendicare la morte della madre. Vedremo poi che Valentina sarà convinta che tra Teodora e Gabriele stia nascendo qualcosa mentre Suor Angela capirà che dietro la dura corazza del dottore si nasconde un grande dolore.

Annuncio

E ancora, vedremo che Nico si sentirà sempre più in 'bilico' tra Maria e Ginevra, per cui prenderà una sofferta decisione che comunicherà soltanto a quest'ultima. Infine, Azzurra dovrà fare i conti con la partenza sempre più imminente di Athos.