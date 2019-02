Annuncio

Annuncio

A Uomini e donne è arrivato il momento di una nuova scelta, quella del tronista Ivan Gonzalez. Domani sabato 1 marzo, infatti, andrà probabilmente in onda la puntata speciale dedicata alla scelta, nella quale potrebbe trovare spazio anche il lieto fine del giovane Luigi Mastroianni. Nella nuova puntata speciale dedicata al trono classico il tronista spagnolo porterà a termine la sua avventura all'interno del programma e lo farà rivelando il nome della ragazza che ha davvero conquistato il suo cuore. Le due "fortunate" giunte alla fine della corsa sono Sonia Pattarino e Natalia Paragoni: una delle due rimarrà in qualche modo delusa dalla scelta del tronista.

Le anticipazioni della scelta di Ivan Gonzalez

La puntata della scelta di Ivan Gonzalez sarebbe stata già registrata qualche giorno fa.

Annuncio

Anche se la produzione del programma è stata molto attenta a non far trapelare i vari spoiler, nelle ultime ore sono iniziate a circolare alcune voci, soprattutto sui più noti social network. Secondo quanto riporta anche Il Vicolo delle News, sembrerebbe che la scelta di Ivan sia stata Sonia Pattarino, ma non è ancora trapelata nessuna notizia certa sulla sua risposta, che probabilmente è stata positiva. Tale decisione del tronista potrebbe aver provocato la delusione della corteggiatrice Natalia Paragoni, anche se gli ultimi spoiler rivelano il contrario.

I rumors su Natalia Paragoni

Sembrerebbe che la corteggiatrice Natalia Paragoni non abbia impiegato molto tempo per cambiare direzione nei suoi sentimenti dopo il rifiuto del tronista Ivan Gonzalez.

Annuncio

I migliori video del giorno

La corteggiatrice, infatti, durante le puntate delle ultime settimane non aveva nascosto il particolare interesse per un altro ragazzo presente nel programma. Si tratterebbe di Andrea Zelletta, che a quanto pare non si è mostrato indifferente alla ragazza. Una 'talpa' de Il Vicolo delle News è riuscita a scattare delle foto riguardanti proprio una presunta esterna tra Natalia e Andrea, mentre si trovavano a Roma. La giovane corteggiatrice potrebbe essere tornata nel programma, stavolta però per fare la corte ad Andrea Zelletta, sperando che in questo caso sia più fortunata.

Molti telespettatori, leggendo gli ultimi rumors circolati, si stanno chiedendo se l'interesse di Natalia Paragoni verso Ivan Gonzalez era soltanto uno dei tanti modi per mettersi in mostra in un noto programma televisivo.