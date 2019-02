Annuncio

Annuncio

Oggi, giovedì 28 febbraio 2019, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne a partire dalle 14.45 su Canale 5. L'ultimo appuntamento del mese sarà dedicato al Trono Over nonostante sia giovedì.

Dopo la puntata andata in onda ieri, i protagonisti di oggi continueranno ad essere Riccardo e Roberta.

Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo e Roberta di nuovo ai ferri corti

Durante la puntata di ieri, dopo aver visto Gemma e Rocco tornare felici e sorridenti, si è parlato della relazione altalenante tra Riccardo e Roberta. Infatti, l'uomo preferisce andarci molto cauto, a differenza della dama.

Proprio ieri, Roberta è entrata arrabbiata perché lui aveva rifiutato di accoglierla al suo paese.

Annuncio

Così viene fuori la verità: Roberta è interessata all'uomo più di quanto abbia detto.

La cosa deve aver spaventato Riccardo, il quale dichiara di voler chiudere la relazione. Tuttavia, oggi verrà svelata una verità diversa. La redazione, infatti, farà presente ai due che è arrivata una nuova segnalazione secondo cui si vedrebbero all'esterno.

Se questo fosse vero, allora la coppia starebbe fingendo e sarebbero di conseguenza espulsi dal programma di Uomini e Donne.

Non ci resta che attendere la puntata per capire come andrà a finire la storia.