Teresa Langella, tronista di Uomini e donne, ha affermato in diverse occasioni di voler uscire dal programma con un uomo che le possa far vivere una storia seria. Venerdì, 15 febbraio, finalmente potremo scoprire con chi ha deciso di intraprendere una storia d'amore fuori dagli studi di Uomini e Donne. Intanto, però, non mancano le indiscrezioni secondo cui la scelta sarebbe ricaduta su Andrea.

Andrea avrebbe risposto di no

La bella napoletana, dopo aver approfondito la conoscenza con Antonio, avrebbe scelto alla fine Andrea, stando ad un'indiscrezione pubblicata sul sito Il Vicolo delle News. Tuttavia il modello veneto avrebbe risposto con un secco rifiuto. Secondo alcuni rumors, però, successivamente alla scelta, il corteggiatore dagli occhi di ghiaccio avrebbe chiarito le cose con la Langella, fino al punto da ritornare sui propri passi.

Diversi sono stati i malintesi durante il suo percorso televisivo come corteggiatore di Teresa Langella. Quasi a ridosso della scelta, Andrea ha anche affermato, dopo essersi baciato con Teresa, di aver provato qualcosa di fisico. Le sue dichiarazioni non sono piaciute alla tronista. Quest'ultima, per questo motivo, ha anche avuto un acceso battibecco con la vulcanica opinionista Tina Cipollari che le ha dato della 'falsa puritana', manifestando la sua preferenza per il corteggiatore Andrea Dal Corso. La Langella ha lasciato intendere di non essere riuscita a fidarsi fino in fondo del modello, sospettando chele la sua ambizione più grande fosse quella di salire sul trono.

Teresa e Andrea, un probabile rifiuto a Uomini e Donne

Prima della scelta Teresa Langella ha trascorso del tempo con i due giovani in una villa.

Il ricevimento, invece, è avvenuto in un castello. Sarà la Langella la prima protagonista dell'esperimento televisivo di Uomini e Donne, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 15 febbraio. Non resta che attendere la prima puntata dello speciale di Uomini e Donne per sapere se, dopo un eventuale rifiuto, Teresa e Andrea siano riusciti a chiarirsi, uscendo assieme dalla trasmissione. Al momento nessuno dei diretti interessati può rilasciare dichiarazioni, tanto meno sui social dove i follower sono a caccia di probabili indiscrezioni in merito alla possibile scelta del partner. In alcune foto postate sul web, si vede Teresa Langella abbracciare in lacrime Gemma Galgani. Non resta che seguire la puntata per saperne di più.