Le anticipazioni [VIDEO] sul programma Uomini e donne condotto da Maria De Filippi partono dall'ultima registrazione del trono classico di sabato 26 gennaio 2019, che pare sia stata abbastanza calda. Il protagonista indiscusso della puntata è di sicuro è Ivan Gonzalez che ha avuto una forte discussione con le sue corteggiatrici Sonia e Natalia. Il motivo della lite sono stati i mancati auguri al tronista in occasione del suo compleanno.

Lite tra Ivan Gonzalez e le sue corteggiatrici nello studio di Uomini e Donne

Il tronista spagnolo di Uomini e Donne Ivan Gonzalez litiga pesantemente con le sue corteggiatrici [VIDEO] Sonia e Natalia in quanto queste ultime non gli hanno fatto gli auguri per il suo compleanno, pur sapendo che il ragazzo è solo in Italia.

A favore del tronista interviene anche l'opinionista Gianni Sperti dandogli ragione. Sonia una delle corteggiatrici dello spagnolo si giustifica dicendo che erano circa tre settimane che non uscivano in esterna e che quindi sarebbe stato inutile fargli gli auguri per il compleanno.

Ovviamente anche Natalia ha dato le sue giustificazioni dicendo che non si è sentita trattata nel migliore dei modi dal tronista nelle ultime puntate e che quindi non si è sentita in grado di organizzare una sorpresa per quest'ultimo. Un altro fattore davvero molto importante della puntata di U&D è il fatto che per Ivan è scesa un altra corteggiatrice adesso cosa succederà nelle prossime puntate visto che siamo vicinissimi alla scelta finale?

Parole forti a Uomini e Donne da parte di Ivan Gonzalez

Durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne riguardante il trono classico, Ivan Gonzalez ha aggredito verbalmente le sue corteggiatrici dopo che non gli hanno fatto gli auguri per il suo compleanno. Stando alle Anticipazioni il tronista durante la lite ha urlato contro le ragazze dicendo: “Sapete una cosa? Voi siete due belle ragazze, ma siete anche due persone di me...a”.

Quindi come possiamo dedurre l'ultima puntata [VIDEO] del programma è stata davvero molto movimentata, tanto che per placare gli animi c'è stato bisogno dell'intervento della conduttrice Maria De Filippi. Subito dopo la lite Natalia è uscita dallo studio in lacrime, viste le parole forti del tronista. Ma Ivan è uscito per riprenderla e portarla in studio. Per il tronista Natalia non è sincera quindi nelle prossime puntate ne vedremo di sicuro delle belle tra i due anche perché durante la registrazione Maria avverte Ivan che c'è una nuova corteggiatrice, la ragazza è una conoscente di un amico dello spagnolo. Il tronista accetta la nuova corteggiatrice e subito la invita a ballare, ma nello stesso tempo anche Natalia viene invitata a ballare da un altro tronista, come la prenderà lo spagnolo?