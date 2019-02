Annuncio

Annuncio

Ieri sera, nel corso della quinta puntata di C'è posta per te in onda su Canale 5, tra gli ospiti vi era anche Mario Balotelli, il quale è stato chiamato in trasmissione da Pio e Amedeo per mettere in scena una 'gag' che si è conclusa con un colpo di scena finale. In un primo momento i due comici pugliesi hanno puntato sull'ironia, tirando in ballo anche Matteo Salvini, poi però hanno chiesto aiuto a super-Mario per l'acquisto di un'automobile e il campione non si è tirato indietro.

Pio e Amedeo chiamano Mario Balotelli a C'è posta per te

Nel dettaglio, Pio e Amedeo non si sono presentati da soli nello studio del people show di Canale 5, visto che con loro vi era anche il vero fratello di Amedeo.

Annuncio

In un primo momento in molti avevano pensato che il giovane Gabriele potesse essere un fan di Balotelli che riceveva la sorpresa in studio, ma in realtà si trattava del vero familiare di Amedeo.

Il motivo della presenza di Gabriele? I due hanno chiesto alla De Filippi di ospitare Mario Balotelli in studio a C'è posta per te perché speravano che il campione potesse regalare al giovane Gabriele, che da poco ha compiuto 18 anni e neopatentato, un'automobile nuova.

Prima di arrivare alla proposta vera e propria, non sono mancate le stoccatine di Pio e Amedeo nei confronti di super-Mario, al punto da tirare in ballo anche il vicepremier Matteo Salvini, dicendogli che poteva stare tranquillo dato che ad oggi lui era l'unico di colore ad essere andato via dall'Italia in maniera spontanea.

Annuncio

I migliori video del giorno

Balotelli accetta di acquistare l'auto a Gabriele

Ma il focus dell'ospitata era incentrato sull'automobile da acquistare: il prezzo complessivo da sborsare era di circa 13 mila euro. In un primo momento Balotelli si è rifiutato, dicendo che quei soldi li avrebbe dati comunque in beneficenza poi però, di fronte all'insistenza di Pio e Amedeo, ecco che è intervenuta la De Filippi, la quale ha proposto a super-Mario di dividere la cifra e quindi di fare a metà per acquistare la vettura. A quel punto Balotelli ha accettato e Amedeo gli ha fatto i suoi sinceri complimenti: 'Sei una delle persone più buone che abbia mai conosciuto'.

Lo sketch a C'è posta per te con protagonista Mario Balotelli è già disponibile in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, nella sezione dedicata al people show di Maria De Filippi, grazie alla quale sarà possibile rivedere i singoli spezzoni della trasmissione di Canale 5.

Annuncio

Anche questa settimana, il pubblico di C'è posta per te ha premiato la trasmissione con ottimi risultati anche dal punto di vista social. Il people show della De Filippi, infatti, rimane il programma più commentato dal pubblico della televisione generalista. In particolar modo su Twitter, gli spettatori si 'scatenano' nel commentare le vicende dei vari protagonisti che chiedono aiuto alla trasmissione.