Teresa Langella non ha scelto Antonio Moriconi nella puntata speciale di Uomini e donne trasmessa lo scorso venerdì sera su Canale 5. Ad uscire vincitore al termine del percorso durato quattro mesi nel Trono Classico è stato, però, proprio il giovane maestro di sci. La tronista ha infatti incassato il 'no' di Andrea Dal Corso il quale nelle ultime ore è stato costantemente preso di mira dal popolo dei social network e da molti ex protagonisti del programma ideato da Maria De Filippi. La maggior parte dei fan ritene che l'imprenditore vinicolo veneto non sia stato sincero con Teresa fin dall'inizio e che dietro alla sua partecipazione al programma ci sia stato in realtà soltanto il desiderio di apparire in televisione.

E mentre le critiche rimbalzano anche tra numerosi vip, Antonio è tornato attivo nel suo profilo Instagram dove è stato letteralmente preso d'assalto dai fan, ansiosi di vedere proseguire la sua avventura all'interno di Uomini e donne.

Gossip Uomini e donne: le prime parole di Antonio

Per giorni, Antonio Moriconi non si era espresso sui social network in attesa che la puntata della scelta di Teresa Langella andasse in onda su Canale 5. Da regolamento, infatti, i protagonisti dello speciale non potevano dire la loro per evitare la fuoriuscita di informazioni su quanto accaduto. Anche nelle ore immediatamente successive al serale, il giovane corteggiatore ha evitato di esprimersi, non fomentando le polemiche già accese tra i fan del programma.

Avrebbe certo potuto punzecchiare Teresa, dopo il 'no' di Andrea, dicendole che si era meritata una simile risposta ma i buoni modi che lo hanno sempre contraddistinto hanno avuto la meglio anche in questo caso. Solo qualche ora fa, infatti, Moriconi ha pubblicato un primo post nel suo profilo con una semplice parola 'noise' ovvero 'rumore'. Tale affermazione è stata accompagnata da una sua foto in primo piano, che ha subito trovato numerosi riscontri da parte dei suoi followers (tra di essi anche l'amico Giordano Mazzocchi). Oltre a complimentarsi per il suo percorso, i commenti riportano quasi all'unanimità una richiesta a Maria De Filippi ovvero vedere presto Antonio sul Trono di Uomini e donne. E, considerando che anche Lorenzo, Luigi e Ivan presto effettueranno la scelta, tale ipotesi non sembra affatto da escludere.

Il silenzio di Andrea Dal Corso

Se Antonio Moriconi si è espresso nel suo profilo Instagram per la prima volta dopo la scelta di Teresa, l'altro corteggiatore di Uomini e donne per il momento preferisce la via del silenzio. Andrea Dal Corso non ha pubblicato infatti alcun post anche se i telespettatori del programma lo hanno comunque preso di mira con una lunga serie di critiche. Anche altri volti noti della televisione hanno detto la loro sul comportamento del veneto, ritenuto un attore per nulla interessato alla ricerca dell'anima gemella. Segnaliamo a tal proposito le parole di Giulia De Lellis: "Che gente che circola! Male, questi finti principi!". L'ex gieffina Lidia Vella ha così rivelato all'interno del programma radiofonico 'Non succederà più': "Andrea ha dimostrato ancora una volta che voleva essere lui il protagonista, in prima serata. Poteva andarsene prima, molto prima. Io l’ho trovato meschino, un comportamento meschino".