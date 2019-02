Annuncio

Per Teresa Langella è giunto il momento di pensare a quella che sarà la sua scelta finale a Uomini e donne, dato che ormai manca davvero pochissimo. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la messa in onda dell'attesa puntata conclusiva del percorso di Teresa verrà trasmessa il prossimo venerdì 15 febbraio in prime time alle ore 21.30, nel corso del primo dei tre appuntamenti speciali con la trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, che per l'occasione lascia la sua collocazione standard in daytime per approdare nel prestigioso prime time.

Spoiler Uomini e donne, arriva la scelta di Teresa Langella: le sorprese di Antonio e Andrea

Le prime anticipazioni su quello che è accaduto nella villa di Uomini e donne arrivano dalle pagine de Il Vicolo delle News, il quale ha fatto sapere che sia Antonio che Andrea hanno organizzato delle sorprese per la bella Teresa.

Nel dettaglio possiamo svelarvi che Andrea Dal Corso è rimasto 'fedele' a se stesso e anche in questo caso ha spiazzato la tronista con una cena romantica, la quale è stata preparata per loro dallo chef Alessandro Borghese.

Un gesto che tuttavia Teresa potrebbe aver gradito soltanto in parte, dato che in diverse occasioni la tronista ha ammesso di sentirsi distante da Andrea proprio per questo motivo. Lei, infatti, sostiene che Andrea potrebbe fare molta fatica ad adattarsi al suo mondo esterno una volta che si spegneranno i riflettori di Uomini e donne e anche per questo ebbe un momento di crisi, al punto da decidere di mandarlo via dalla trasmissione (salvo poi richiamarlo).

Antonio, invece, potrebbe aver fatto breccia nel cuore della bella tronista, dato che ha organizzato una vera e propria serenata per lei, con protagonista Gigi Finizio, il cantante preferito di Teresa. Un gesto che potrebbe aver sciolto il cuore della ragazza.

Oggi a Uomini e donne: le lacrime di Teresa per Antonio

In attesa di scoprire come si concluderà il percorso di Teresa a Uomini e donne, le anticipazioni che arrivano dalla puntata di questo pomeriggio del trono classico, rivelano che la tronista scoppierà in lacrime nel momento in cui Antonio si rifiuterà di passare del tempo con lei, perché amareggiato dal bacio che c'è stato con Andrea Dal Corso. Teresa non riuscirà a trattenere le lacrime e ammetterà di essere realmente interessata a lui, peccato però che Antonio sostenga di fare molta fatica nel credere alle sue parole.