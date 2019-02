Annuncio

Le anticipazioni di Una vita, riferite al periodo compreso tra il 10 e il 15 febbraio, confermano importanti novità per molti dei personaggi della telenovela spagnola. Al centro delle scene ci sarà soprattutto la disperazione di Blanca, dopo la "partenza" di Diego per il Brasile. La donna faticherà ad accettare questo allontanamento e il suo stato d'animo verrà notato da Samuel, che cercherà di correre ai ripari per fare in modo che la moglie si senta meglio. Un cambiamento di idea improvviso, però, farà tornare il sorriso nella figlia di Ursula. A proposito della dark lady, quest'ultima tenterà di spiegare ai vicini di casa le ragioni che l'hanno spinta ad abbandonare Olga. Anche Susana avrà il suo bel da fare a nascondere il suo passato, quando Elvira comincerà a diffondere la notizia del suo legame con Simon.

Una Vita anticipazioni: Diego non parte più

La telenovela Una Vita tornerà in onda su Canale 5 dalla domenica al venerdì, oltre che in seconda serata su Rete 4 il martedì, con le avvincenti storie degli abitanti di Acacias 38. Dopo la partenza di Diego, Blanca sarà molto triste e chiederà a Olga di restare, nonostante il parere contrario di Ursula. La nuova arrivata tenterà di imitare la sorella, indossando abiti molto simili ai suoi, mentre Ursula racconterà alle vicine le cause dell'abbandono. Lo stato d'animo di Blanca non sarà dei migliori e la donna troverà solo nel disegno dei gioielli un modo per tirarsi su di morale. Samuel proverà ad aiutarla e le porterà un regalo per lei e il bambino.

Ma ci sarà solo una persona in grado di far sentire meglio la figlia di Ursula: Diego ricomparirà improvvisamente nel quartiere e annuncerà di non essere partito per non allontanarsi da lei. La donna gli chiederà comunque di andarsene perché solo in questo modo lei potrà provare ad essere felice al fianco di Samuel.

Prossime puntate Una Vita: Liberto e Rosina fanno pace

Le anticipazioni di Una Vita dal 10 al 15 febbraio porteranno buone notizie per la coppia formata da Liberto e Rosina. Sebbene lei in precedenza avesse tentato di lasciare il marito, per dargli la possibilità di diventare padre, alla fine il loro amore avrà la meglio e i due coniugi si renderanno conto di poter essere felici anche senza allargare famiglia.

Elvira informerà Adela del segreto che riguarda Susana e Simon, causando inevitabili preoccupazioni nella sarta. Se, infatti, la notizia della sua maternità diventasse di dominio pubblico, la sua collaborazione lavorativa con il Vaticano potrebbe subire una definitiva battuta d'arresto. Simon e Adela prometteranno di fare in modo che lo scandalo non si diffonda. Eppure, Elvira non sembrerà disposta a farsi da parte e informerà anche Maria Luisa di questo legame tenuto nascosto per così tanto tempo. La loro conversazione verrà ascoltata da Arturo che comincerà fin da subito a tramare qualcosa alle spalle di Simon. I domestici e alcuni signori di Acacias 38 compreranno a Servante il biglietto della nave per raggiungere Paciencia a Cuba. Ma alla fine il portiere del palazzo cambierà idea e non partirà, terrorizzato di restare così a lungo in mare aperto.