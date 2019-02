Annuncio

Annuncio

Questa sera su Canale 5 andrà in onda lo speciale di Uomini e donne, dedicato alla scelta di Teresa Langella. La bella napoletana è arrivata alla fase finale del suo percorso nel salotto di Maria De Filippi con due pretendenti. La sua scelta è una questione a due tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. C'è grande attesa per i fan del dating show anche alla luce delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e diventate virali. A sorpresa, infatti, la scelta di Teresa sarebbe caduta su Andrea, ma quest'ultimo avrebbe rifiutato di proseguire la frequentazione con la tronista. Naturalmente non c'è nulla di ufficiale e lo scopriremo questa sera a partire dalle ore 21.25. Dopo i successi della versione pomeridiana, Uomini e Donne sbarca dunque in prime time sull'ammiraglia delle reti Mediaset.

Annuncio

Teresa Langella nel castello, contesa tra Andrea ed Antonio

Dalle prime anticipazioni, pubblicate da witty tv, abbiamo visto che entrambi i corteggiatori si sono presentati al castello e la tronista ha potuto fare le esterne con ambedue. Non sono mancati i litigi e le sorprese: Andrea ha deciso di organizzare una cena romantica con la partecipazione esclusiva di Alessandro Borghese, lo chef preparerà una cena per loro. Mentre, dall'altra parte, Antonio ha deciso di organizzare un momento magico per Teresa con Gigi Finizio, il suo cantante preferito pronto a fare una serata con il corteggiatore. Ad accompagnare la giovane in questa avventura ci saranno i suoi genitori, gli amici e i parenti più cari.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ma non è tutto. La tronista si ritroverà a parlare anche con Gemma Galgani che sarà pronta a consolarla in un momento di rammarico, Valeria Marini e Giulia De Lellis. Quest'ultime si occuperanno dei dettagli della festa, dall'abito al buffet. Alla festa, saranno presenti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni

Dal sito web "Il Vicolo delle news", possiamo invece apprendere le prime anticipazioni sulla fatidica scelta di Teresa Langella. Stando a quanto riportato, la tronista avrebbe scelto il modello veneto Andrea Dal Corso. Ma il corteggiatore avrebbe rifiutato. Quindi ci sarebbe un epilogo poco felice, ma per sapere come sono andate davvero le cose è necessario attendere la messa in onda del programma, fissato per stasera alle 21.25.

Annuncio

Inoltre, nel corso della trasmissione rivedremo anche delle coppie passate da Uomini e Donne, come Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, i neo fidanzati Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Elga e e Diego. Dal Trono Over ci saranno Ursula Bennardo e Sossio Aruta.