Annuncio

Annuncio

Non si placano le polemiche sull'ultimo Festival di Sanremo e in particolar modo quelle riguardante Ultimo, il secondo classificato di questa edizione, il quale, dopo esserci rimasto male, ha disertato tutti gli impegni post finale rispondendo male alle domande dei giornalisti in sala stampa. Ultimo ha anche criticato il metodo di votazione attuato dal Festival, beccandosi le dure critiche del presidente della giuria d'onore, Mauro Pagani, che in una serie di interviste lo ha ammonito ricordandogli che nella vita si deve imparare anche a perdere.

Polemiche su Ultimo, il presidente di giuria lo bacchetta

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso di questi giorni Ultimo ha puntato il dito contro le modalità di votazione del Festival di Sanremo 2019, ritenendo che sia allucinante il fatto che il voto del pubblico da casa possa contare così poco al fine della gara.

Annuncio

Ultimo, infatti, durante la serata finale di Sanremo ha letteralmente trionfato al televoto conquistando più del 46% delle preferenze contro il 14% registrato dal trionfatore Mahmood.

A ribaltare il risultato del voto finale, però, è stata la giuria d'onore e quella della sala stampa, le quali hanno attribuito dei voti decisamente altissimi a Mahmood al punto da portarlo alla vittoria. In queste ore Mauro Pagani, presidente della giuria d'onore di questo Festival, ha rilasciato diverse interviste in cui bacchetta duramente il secondo classificato, dicendo che dall'alto della sua esperienza e della sua carriera nel mondo della musica, si sente di dirgli che deve imparare anche ad accettare le sconfitte.

Annuncio

'Deve imparare a perdere' dice Mauro Pagani

E poi, ancora, Pagani ha sottolineato come questo metodo di votazione sia stato messo in discussione da Ultimo soltanto quest'anno che è stato sconfitto ma non lo scorso anno, quando fu tra i vincitori del Festival di Sanremo nella categoria 'Nuove proposte'.

'Se va bene quando si vince, va bene anche quando si perde', ha dichiarato Pagani, aggiungendo che se non si è predisposti ad accettare la sconfitta si può anche non partecipare ai concorsi. Intanto Ultimo, intervistato da Fiorello su Radio Deejay, ha ammesso di voler smorzare le critiche e le polemiche di queste ore sul Festival di Sanremo e quando il conduttore gli ha chiesto se tornerà nuovamente sul palco dell'Ariston il prossimo anno, lui ha ammesso che in questo momento non intende pensarci ma 'mai dire mai' nella vita.