Stasera su Rai Uno andrà in onda 'Io sono Mia', un film che ripercorre la storia della cantante Mia Martini, un'artista dalla voce straordinaria, ma con una vita tormentata. La pellicola, diretta da Riccardo Donna, arriva in tv dopo una breve parentesi sul grande schermo. La protagonista, detta Mimí, è interpretata dall'attrice Serena Rossi. Il film è una biografia struggente che racconta gli esordi, il successo clamoroso negli anni '70, il rapporto con la sorella Loredana Berté e il complicato legame con il padre. Nel biopic si parla anche dell'amore e delle delusioni della cantante, la cui carriera fu rovinata dalle maldicenze che iniziarono a circolare nel mondo dello spettacolo negli anni '80.

La talentuosa ma sfortunata artista in alcuni momenti della sua vita toccó il picco del successo e in altre, invece, sprofondó nel baratro della depressione e della solitudine. La cantante fu trovata morta nella sua casa nel 1995, in un momento della sua carriera, almeno all'apparenza, particolarmente sereno.

Nel film 'Io sono Mia', la vita di Mia Martini narrata con un lungo flashback

Il film inizia con un'intervista rilasciata da Mia Martini nel 1989 durante il Festival di Sanremo, sul cui palco era ritornata dopo anni di assenza. La cantante racconta tutto ciò che ha caratterizzato la sua vita, dentro e fuori dal palcoscenico e da qui parte un lungo flashback che ci mostra gli esordi, le soddisfazioni professionali, il declino e il suo ritorno sul palco.

Il successo arriva con 'Piccolo uomo' nel 1972 e 'Minuetto' nel 1973, che le fanno conquistare due volte il disco d'oro. Poi, all'apice del successo, di colpo, la cantante viene bollata come una 'portaiella' e inizia ad essere emarginata dai discografici e, in generale, dal mondo dello spettacolo. La donna si allontana dalle scene, stanca e abbattuta dalle maldicenze. Nel 1989 ritorna sul palco di Sanremo con la canzone 'Almeno tu nell'universo' e da lì ricomincia il successo.

Mia Martini è interpretata da Serena Rossi

Il film 'Io sono Mia' vuole essere un omaggio alla grande Mia Martini, interpretata da Serena Rossi, attrice e cantante napoletana, famosa anche come doppiatrice di Anna (nella versione originale Kristen Bell) nel film d'animazione Disney 'Frozen' e di Emily Blunt (solo nella parte cantata) ne 'Il ritorno di Mary Poppins'.

L'attrice ha dichiarato di aver interpretato Mia con il cuore, cercando di trasmettere l'entusiasmo di una donna che amava cantare, ma anche il dolore e i tormenti dell'artista.