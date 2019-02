Annuncio

Un posto al sole, nelle prossime settimane di programmazione, continuerà a dare grande spazio al dramma di Adele Picardi e alla vendetta di Prisco nei confronti di Franco. Le trame degli episodi in onda dal 4 all'8 marzo, rivelano che Adele cercherà di riprendere in mano la sua vita, ma poi, pressata dal marito, deciderà di tornare a casa con lui nonostante Giulia glielo sconsigli caldamente. Franco, in seguito alla brutale aggressione subita, avrà problemi di mobilità, ma riuscirà, comunque, ad aiutare Angela che avrà un problema con l'auto. Vittorio ed Alex fingeranno di essersi fidanzati, ma ben presto tra di loro inizierà ad affiorare una certa sintonia. Infine, Mariella e Salvatore litigheranno a causa del segreto sulla paternità del piccolo Lorenzo.

Un posto al sole, Mariella e Salvatore litigano

Le trame Un posto al sole dal 4 all'8 marzo rivelano che Mariella e Salvatore litigheranno pesantemente a causa della divergenza di vedute sul segreto legato alla paternità del piccolo Lorenzo, in quanto uno crede che Guido abbia diritto di sapere la verità e l'altro no. Nel frattempo Flora, cugina di Serena, la chiamerà nuovamente per proporle ancora una volta un accordo sull'eredità di Gigi Del Colle. Ciro, il giovane pugile che è tornato ad allenarsi con Franco, sarà coinvolto del tutto nelle faccende che riguardano la famiglia Boschi. Al Crazy, ci sarà una festa in maschera ed Alex non riuscirà proprio a decidere quale vestito indossare. Intanto Vittorio prenderà la palla al balzo e deciderà di andare alla festa con lei per far ingelosire Anita, ma le cose andranno in maniera diversa da come si aspettava il giovane.

Nel frattempo, Mariella e Salvatore avranno sempre più difficoltà a tenere segreta la verità sulla paternità di Guido. Franco, nonostante i problemi di mobilità dovuti all'aggressione subita, riuscirà a prestare soccorso ad Angela che ha avuto un problema con l'auto. Ciro continuerà ad indagare sul presunto coinvolgimento di Prisco nel pestaggio subito dall'amico.

Adele torna con Manlio, Alex e Vittorio si avvicinano

Niko sarà sempre più convinto che Susanna si sia presa una responsabilità eccessiva decidendo di occuparsi di suo padre. Nel frattempo Adele proverà ad abituarsi alla sua nuova vita senza il marito, ma per lei si rivelerà molto difficile. Intanto anche Ornella, che non mostra quasi mai le sue fragilità, attraverserà un periodo di crisi.

Alex e Vittorio si avvicineranno sempre più e si ritroveranno a dover affrontare il fatto che tra loro sta nascendo qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. Manlio presserà Adele al punto tale che la donna farà una scelta totalmente diversa rispetto a quella fatta solo pochi giorni prima. Arianna deciderà di provare a realizzare un vecchio sogno che, in realtà, non ha mai del tutto abbandonato, mentre Alex cercherà di prendere le distanze da Vittorio. Andrea e Arianna lasceranno sola Silvia ad occuparsi del Vulcano e la donna, per la prima volta, si accorgerà che Alex possiede delle doti che, fino a quel momento, non aveva mai mostrato. Nel frattempo, Giulia proverà ancora una volta ad aiutare Adele, ma la donna sarà decisa a tornare a casa da Manlio. In seguito Raffaele, in partenza per Torino, incontrerà Renato il quale troverà una maniera originale per tirarlo su di morale.