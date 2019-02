Annuncio

Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera che ogni giorno appassiona quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime settimane svelano che Donna Susana e tutti i vicini di Acacias 38 incolperanno Arturo Valverde del decesso di Adela.

Una Vita: la morte di Adela

Le conseguenze della morte di Adela saranno al centro della trama delle nuove puntate di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

Tutto avrà inizio quando Adela capirà che il marito Simon è innamorato perso di Elvira. A questo punto l'ex novizia racconterà tutto ad Arturo Valverde, decisa a vendicarsi di Elvira. Il figlio della sarta e Elvira, intanto, si metteranno d'accordo per fuggire lontano.

Un piano rivelato a Liberto che arriverà alle orecchie dell'ex religiosa. Quest'ultima capirà il giorno e luogo dove suo marito ed Elvira si incontreranno per fuggire. Il colonnello Valverde, a questo punto, sarà deciso ad uccidere Simon, nonostante Adela lo pregasse di risparmiare la vita ad entrambi i fuggiaschi dopo essere stata vinta dai sensi di colpa.

A questo punto la ragazza correrà incontro ai due giovani per avvisarli del pericolo, ma il complice del colonnello le sparerà un colpo in pieno petto. Nonostante la ferita mortale l'ex suora riuscirà ad uccidere il delinquente con un fermacapelli per poi morire tra le braccia del marito.

Donna Susana incolpa Arturo Valverde del decesso di Adela

Le trame delle puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Gayarre ordinerà al cocchiere di riportare il corpo di Adela ad Acacias 38.

Qui Donna Susana, vinta dal dolore, scaglierà tutta la sua rabbia contro Arturo Valverde accusandolo di aver provocato la morte di sua nuora. Inoltre lo avviserà che sua figlia e Simon sono riusciti ugualmente a scappare. In questo preciso istante il Valverde Senior capirà di aver perso per sempre sua figlia che, invece, gli aveva promesso di rinchiudersi in convento dopo che era uscito indenne dal duello con Victor.

Ma il colonnello si mostrerà tranquillo in quanto nessuno avrà le prove della sua colpevolezza visto che il complice scelto non era altro che un ladro appena conosciuto. Tuttavia il militare verrà interrogato dal commissario Aurelio Mendez e continuerà a mostrarsi estraneo ai fatti sebbene il poliziotto non creda affatto alla sua deposizione.

Dall'altro canto gli abitanti di Acacias 38 non gli rivolgeranno più la parola.