Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera italiana in onda da ormai molti anni su Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda dal 4 all'8 marzo svelano che Ciro indagherà sull'aggressione ai danni di Franco mentre scoppierà la passione tra Alex e Vittorio. Infine Adele prenderà una decisione che non sarà ben accettata da Giulia.

Un posto al sole, Vittorio bacia Alex

Dagli spoiler di Upas, in onda la prossima settimana su Rai 3, si apprende che tra Mariella e Salvatore Cerruti nascerà un brutto litigio sull'opportunità che Guido sappia la verità sul figlio. Serena, nel frattempo, riceverà una telefonata dalla cugina. Quest'ultima la invita a mettersi d'accordo sull'eredità.

Ciro, invece, entrerà sempre più a far parte dei problemi della famiglia Boschi.

I telespettatori di Rai 3, scopriranno che il pugile svolgerà delle indagini per capire chi è coinvolto nella brutale aggressione ai danni di Franco. Nel frattempo Vittorio accompagnerà Alex alla festa al Crazy solamente per far ingelosire Anita. In realtà tra i due scoppierà la passione suggellata da un intenso bacio. Successivamente Marinella e Cerrutti vorrebbero svelare il segreto sulla paternità di Guido mentre Franco, nonostante i gravi problemi alla colonna vertebrale, riuscirà ad aggiustare la macchina di Angela. Intanto Niko avrà paura che Susana sia schiacciata dalla responsabilità di dover accudire suo padre. Infine Adele cercherà di riprendere in mano la sua vita sebbene non sia semplice come previsto.

Adele torna con Manlio

Dalle trame delle puntate di Upas, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 marzo, si apprende che Ornella attraverserà un periodo difficile nonostante appaia una donna sicura di sé davanti a tutti. Alex e Vittorio, invece, cercheranno di mettere in chiaro i loro sentimenti, ma la presenza di Anita complicherà la questione.

Successivamente Arianna deciderà di seguire il suo sogno, mai accantonato, mentre Alex prenderà una pausa da Vittorio. Nel frattempo Adele deciderà di tornare dal marito nonostante la disapprovazione di Giulia. Quest'ultima, infatti, aveva convinto la donna ad uscire di casa dopo i maltrattamenti subiti da parte di Manlio. Anche Raffaele vivrà dei momenti complicati.

L'uomo, infatti, cadrà in profonda tristezza dopo la separazione dalla moglie. A proposito il portiere incontrerà Renato che sarà disposto a tutto pur di risollevargli il morale. Come evolverà la vicenda? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.