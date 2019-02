Annuncio

Dopo le ultime registrazioni il trono di Luigi Mastroianni sembrava aver preso una direzione precisa. In poche settimane Valentina Galli era riuscita a stregare il siciliano che non aveva nascosto di essere attratto dalle curve mozzafiato della bella marchigiana. Dall’altra parte il tronista, tra una discussione e l’altra, aveva ribadito di provare sensazioni particolari anche per Irene Capuano con la quale non erano mancati baci ed effusioni. Il ventiquattrenne aveva chiuso il percorso nel people show di Canale 5 ammettendo di avere ancora le idee confuse sulla corteggiatrice che avrebbe portato al castello per la festa di fidanzamento.

A tal riguardo ieri sera è stata registrata la scelta di Luigi che, secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, avrebbe deciso di lasciare il people show con Irene Capuano.

Il percorso del tronista siciliano

Dopo la relazione lampo con Sara Affi Fella, e le successive polemiche, Luigi Mastroianni si è rimesso in gioco nello studio di Uomini e donne come tronista. Un percorso lungo nel corso del quale il catanese è stato anche sul punto di lasciare la poltrona rossa per corteggiare Mara Fasone. Alla fine il ventiquattrenne ha deciso di non rinunciare al trono e si è subito avvicinato ad Irene Capuano. Tra i due il feeling è stato immediato ma alcune segnalazioni e le discussioni in studio sembravano aver allontanato il tronista dalla corteggiatrice. Nel frattempo, nonostante la buona intesa, faticava a decollare il rapporto con Giorgia Iarrera che alla fine ha preferito eliminarsi.

In precedenza anche Sonia aveva deciso di lasciare il people show dopo l’arrivo in studio di Valentina Galli. Quest’ultima ha rotto gli equilibri ed ha mandato in tilt Luigi che ha tentato invano di strappare un bacio alla marchigiana. Nonostante ciò il tronista ha deciso di portarla in villa con Irene Capuano.

Luigi e Irene sarebbero una coppia

Secondo alcuni rumors durante il week end in villa non sarebbero mancate le discussioni tra Luigi e Irene. Quest’ultima non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti del tronista con Valentina. Ieri sera, tra un chiarimento e l’altro, Luigi è arrivato al momento del dunque con la registrazione della decisione finale. Da quanto riferito da Il Vicolo delle News Luigi Mastroianni avrebbe scelto Irene dopo aver superato le residue perplessità.

Successivamente la Capuano si sarebbe presentata al castello per la festa di fidanzamento ed avrebbe detto sì al siciliano.

Per scoprire ulteriori dettagli sulla scelta di Luigi non resta che attendere lo Speciale Uomini e Donne che andrà in onda venerdì 1 marzo su Canale 5 con inizio alle 21:30.