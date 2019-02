Annuncio

Diego sarà indubbiamente uno dei protagonisti delle nuove puntate di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. L'uomo, infatti, sarà in pericolo di vita a causa di una grave intossicazione da mercurio, tanto da dover essere sottoposto ad una trasfusione salvavita grazie all'aiuto di Samuel.

Una Vita: Diego dovrà subire un'operazione

Le trame di Una Vita annunciano che le condizioni di salute di Diego diventeranno sempre più critiche sebbene, lui rifiuti l'accanimento terapeutico da parte dei medici. Il giovane, infatti, è sicuro che una volta guarito potrebbe rovinare nuovamente le nozze tra suo fratello e Blanca. Ma Olga riuscirà a fargli cambiare idea in quanto innamorata di lui.

Per questo motivo informerà sua sorella Blanca del dramma che sta vivendo Diego, tanto da convincere il giovane a ricoverarsi in ospedale.

Il medico, a questo punto, lo sottoporrà a delle accurate indagini, che lo obbligheranno a prendere una decisione drastica pur di salvargli la vita. Il dottor Quiles, infatti, dichiarerà di voler sottoporre il giovane ad una trasfusione di sangue per ripulirlo dal mercurio. Per tale ragione il fratello si offrirà volontario, tanto da essere disposto a procedere all'intervento rischioso per entrambi.

Ursula vuole uccidere Diego e Samuel, Olga scopre tutto

Stando alle anticipazioni delle puntate di Una Vita, in programma tra qualche settimana su Canale 5, si apprende che Ursula cercherà di sabotare la trasfusione tra fratelli, in quanto desidera che muoiano entrambi dopo aver deciso di mettere le mani sul bambino che aspetta Blanca.

La vecchia istitutrice obbligherà Olga a svelare il nome dell'infermiere che presenzierà alla trasfusione, tanto da ordinare a Carmen di recarsi in ospedale per commettere un fatale sbaglio, capace di portare a morte i due fratelli Alday. Ma ecco il colpo di scena: la domestica fingerà di assecondare la volontà della sua padrona in cambio di una cospicua somma di denaro, se Olga non facesse irruzione in sala operatoria mandando a monte il folle piano.

Samuel ed il fratello, a questo punto, riusciranno a passare indenni l'intervento mentre per Olga inizieranno una serie di spiacevoli grattacapi. La ragazza, infatti, apprenderà che Diego vuole stare solo con Blanca dopo essersi risvegliato dall'anestesia e temerà una serie di guai da parte della madre per aver disubbidito ad un ordine.

Olga, nel frattempo, svilupperà una morbosa gelosia nei confronti della sorella, tanto da credere che sua madre avesse ragione, quando la riteneva solo una brutta copia della consanguinea. Infine Samuel apprenderà una scottante informazione sulla moglie che metterà a repentaglio il suo delicato menage matrimoniale. Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni per vedere quale sarà la scoperta del marito di Blanca.