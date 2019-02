Annuncio

Continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3 'Un posto al sole'. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Franco che ha rischiato la vita dopo essere stato ferito da uno degli uomini di Prisco. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo svelano che si scatenerà una lite tra Mariella e Cerruti, che non sapranno in che modo gestire la situazione avendo due opinioni differenti; l'Altieri vorrebbe raccontare la verità sul figlio al Del Bue, stanca di mentire. La donna non smetterà di sognare una famiglia con Guido, sebbene abbia tradito la sua fiducia. Serena (Miriam Candurro) riceverà la telefonata da parte della cugina che le vorrà parlare della situazione ereditaria.

Ciro indaga per scoprire il coinvolgimento di Prisco nell'aggressione ai danni di Franco

Il pugile Ciro non si perderà d'animo e offrirà tutto il suo supporto a Franco, al punto che vorrà scoprire la verità in merito all'evidente coinvolgimento di Prisco nella sua brutale aggressione. Quest'ultimo infatti ha attentato alla vita del marito di Angela, facendolo finire in ospedale. Alex si preparerà a prendere parte alla festa in maschera. La ragazza, però, non riuscirà a scegliere il vestito adatto per la serata; Vittorio la sorprenderà in maniera positiva per provocare la gelosia di Anita (Ludovica Bizzaglia). La situazione non procederà però nel modo previsto e la coppia di amici si troverà in una situazione decisamente insolita, che cambierà il loro rapporto.

Ornella attraversa un periodo di crisi

Franco invece, dovrà fare i conti con i danni conseguenti all'aggressione ma, una volta venuto a sapere del piccolo problema di Angela, accorrerà in suo aiuto. La signora Boschi si troverà infatti in mezzo alla strada con l'auto in panne e non saprà chi chiamare se non il marito. Niko invece, dovrà dare il suo supporto a Susanna, distrutta dopo aver saputo che il padre ha usato violenza su sua madre. Adele cercherà di trovare un equilibrio nella sua vita, con grande difficoltà. Intanto Ornella, che ha sempre dimostrato di essere una donna forte e capace di superare ogni problema, farà conoscere al pubblico un lato inaspettato della sua personalità. La dottoressa Bruni farà i conti con un periodo di crisi mentre Alex e Vittorio s'interrogheranno su ciò che è avvenuto tra di loro.