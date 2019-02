Annuncio

Un nuovo colpo di scena dopo la scelta di Teresa Langella, andata in onda venerdì scorso in prima serata. Andrea Dal Corso, il corteggiatore scelto dalla tronista napoletana, dopo il “no” alla bella Teresa e gli insulti ricevuti negli ultimi giorni da parte di numerosi utenti sui social, ha parlato tramite il suo profilo Instagram sottolineando la voglia di incontrare la ragazza e chiarire le motivazioni del suo rifiuto.

La scelta e il ‘no’

Come noto, durante la prima puntata serale di Uomini e Donne è andata in scena la prima delle 4 scelte dei tronisti. A dare il via al nuovo format del programma è stata proprio la napoletana Teresa Langella che, dopo 4 mesi di trono, ha scelto il corteggiatore di origini venete Andrea.

Purtroppo per lei, il 30enne ex partecipante di Temptation Island ha detto “no” e dunque non ha preso parte alla festa di fidanzamento preparata dalla redazione nel lussuoso castello. Una scelta, quella di Dal Corso, che ha scatenato i tanti fan di Uomini e Donne e ha finito per invischiarlo in una sequela di lunghe offese su Instagram. Quello che non è piaciuto al pubblico è stata la presunta motivazione che, apparentemente, avrebbe fatto desistere il corteggiatore: ovvero il padre della Langella. Sembra proprio che il fatto di non piacere a quest’ultimo, unito al non coinvolgimento sentimentale del ragazzo, abbiano aperto la strada all'epilogo poco felice del trono di Teresa.

'Teresa, spero di poterti parlare di persona'

Dal canto suo Andrea Dal Corso, dopo giorni di polemiche sui social, ha deciso di dire la sua attraverso alcune stories su Instagram: “Nonostante abbia ricevuto tanta cattiveria gratuita negli ultimi giorni, sento il bisogno di chiarire con te, Teresa.

Voglio prima di tutto dirti che non mi è stata data la possibilità di vederti dopo la scelta, purtroppo le regole del programma non lo prevedevano - prosegue poi Andrea - mi è stata concessa la sola possibilità di vedere tuo padre, in via del tutto straordinaria e dopo la mia richiesta esplicita. Sono quasi sicuro che nemmeno i tuoi parenti e gli altri invitati alla festa sapessero di queste regole. Non ho nessuna intenzione di spiegare qui il perché abbia preso una decisione del genere, una scelta tanto importante per il futuro di entrambi. Sarei davvero felice di poterlo fare guardandoti negli occhi nella speranza che tu mi dia questa possibilità” conclude con questa richiesta il messaggio di Andrea per Teresa.

Ora la palla passa alla ex tronista: accetterà o meno la richiesta di Dal Corso? Non resta che attendere nuovi sviluppi.