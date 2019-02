Annuncio

Questa settimana, come di consueto, sono andate in onda tre puntate di Uomini e donne dedicate al trono over e dove abbiamo assistito a clamorosi colpi di scena, in particolare quello riguardante Gian Battista e Claire, smascherati da Maria De Filippi, la quale ha portato alla luce l'inganno ordito dai due ai danni della trasmissione e che ha avuto come conseguenza l'allontanamento di entrambi dal programma. Altra vicenda quella di Gemma e Rocco i quali, dopo le furiose liti delle scorse puntate, inaspettatamente shanno fatto pace, tanto da scambiarsi un bacio durante un ballo in studio. Prosegue nel frattempo, la disputa tra Armando e Noel con quest'ultima che attacca il cavaliere e porta alla luce le bugie dette dall'uomo sia alla redazione che a Viviana.

Uomini e donne, Gian Battista e Claire cacciati dal trono over

Mentre al trono over è andata in scena la riappacificazione tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, una bufera si è abbattuta su altri due protagonisti. Stiamo parlando di Gian Battista e Claire i quali, come abbiamo potuto vedere nelle puntate trasmesse questa settimana, hanno ingannato la redazione di Uomini e donne fingendo una conoscenza appena iniziata mentre invece sono già una coppia a tutti gli effetti. Il tutto è emerso grazie ad un filmato inviato da un telespettatore e mostrato da Maria De Filippi in puntata, in cui si evince come i due si stiano mettendo d'accordo su cosa dire in trasmissione per allungare la loro permanenza nel programma.

Una tresca che ha fatto infuriare non solo gli opinionisti e tutto lo studio, ma anche la stessa Maria De Filippi, la quale ha cacciato Claire e Gian Battista da Uomini e donne.

Trono over: Noel attacca Armando e svela le sue bugie

Contrariamente a quanto si pensava, Armando e Noel invece, sono rimasti nel parterre di Uomini e donne, pronti a fare nuove conoscenze. Come abbiamo visto nella puntata di ieri, Armando vuole frequentare Viviana, mentre Noel è uscita con Alessandro. Tra Armando e Noel però i nervi sono sempre più tesi e la versione dei fatti contrastante data dai due sulla ben nota vicenda della 'tresca', mette ancora più dubbi e interrogativi sulla vicenda. Non si capisce ancora bene chi stia mentendo, ma sembra che piano piano la verità venga a galla, come dimostrato da Noel nella puntata del trono over di ieri, quando ha mostrato le prove delle continue telefonate fatte dal cavaliere, il quale invece ha nuovamente mentito alla redazione dicendo di non aver più cercato la dama di Pescara.

Continue bugie e fatti omessi che infiammano la discussione tra i due, protagonisti ancora una volta di un diverbio dai toni accesi.

Appuntamento dunque per la prossima settimana con le nuove puntate del trono over. Ricordiamo che oggi e domani a partire dalle 14,40 assisteremo alle vicende legate al trono classico di Uomini e donne con le novità sui percorsi di Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan.