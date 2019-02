Annuncio

"Il Commissario Montalbano" è tornato in televisione con due nuovi episodi. ‘Un diario del '43‘ è il titolo della seconda puntata della tredicesima stagione del commissario più famoso d'Italia che è andata in onda questa sera su Rai Uno. Per chi avesse perso l'appuntamento televisivo, è possibile vedere l'episodio in replica streaming collegandosi al sito Raiplay. La fortunata serie tv ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri che da anni ormai appassiona milioni di italiani di tutte le età con le sue avventure, anche questa stagione inizierà con dei nuovi episodi, per poi proseguire da lunedì 25 febbraio con la trasmissione di puntate già viste in televisione.

Trama del secondo episodio

La trama di questo nuovo episodio di Montalbano è incentrata su un diario ritrovato nella sabbia dopo molti anni e consegnato al commissario perché possa indagare sui terribili racconti e retroscena che vi sono scritti, riguardanti in particolar modo un attentato contro gli americani che erano sbarcati in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Montalbano, mentre indagherà per capire se questo attentato è veramente accaduto, si troverà a risolvere anche altri due misteri strettamente legati al primo: la morte di un ricco novantenne e lo strano caso di un uomo ancora vivo che compare tra i caduti in guerra. Riuscirà anche stavolta Montalbano a svelare tutti questi misteri e a darne la soluzione? Per scoprilo non vi resta che guardare la puntata.

In streaming su Raiplay anche il primo episodio della nuova stagione

Come già detto, questo episodio appena descritto della stagione 2019 de "Il Commissario Montalbano" è andato onda su Rai Uno questa sera, ma potrà essere visto anche in replica streaming collegandosi alla piattaforma online Raiplay.

Collegandosi sull'apposito sito della tv di Stato, non solo si potrà rivedere la puntata intitolata ‘Un diario del '43‘, ma anche il primo episodio della nuova stagione trasmesso in televisione lunedì 11 febbraio ed alcune clip speciali riguardanti il cast e il making of della serie ispirata al celebre personaggio partorito dalla penna di Andrea Camilleri che in tutti questi anni ha conquistato lettori e telespettatori. Utilizzando un personal computer o un qualsiasi dispositivo mobile, come tablet e smartphone, si potranno vedere gratuitamente tutte le repliche della stagione numero tredici de "Il Commissario Montalbano" dove e quando si vuole.