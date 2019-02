Annuncio

La puntata odierna di Uomini e donne del trono over è stata ricca di colpi di scena. Tra i protagonisti indiscussi della giornata ci sono stati nuovamente Gian Battista e Claire. I due esponenti, qualche giorno fa, sono stati smascherati dalla redazione del programma. Un telespettatore infatti, li aveva beccati all’interno di un bar mentre erano intenti a programmare il comportamento da tenere in puntata. In seguito a questo avvenimento, i due protagonisti sono stati chiamati a spiegare la loro posizione in studio e poi sono stati allontanati dalla trasmissione. A distanza ci circa una settimana, però, entrambi hanno voluto fare ritorno nel parterre per chiarire la vicenda. Claire ha spiazzato tutti dicendo che il video in questione potrebbe essere stato manipolato, anche se non dalla redazione.

Il video messaggio di Claire dopo la bufera scoppiata a Uomini e Donne

Dopo tutto il polverone scoppiato nel corso di una precedente puntata di Uomini e Donne, Claire e Gian Battista sono stati letteralmente umiliati in studio per essersi messi d’accordo sul comportamento da adoperare nel corso delle varie puntate.

A distanza di un po’ di tempo, la donna ha mandato un video messaggio alla redazione del programma in cui ha spiegato la sua versione dei fatti. Claire ha esordito dicendo che quel video potrebbe essere stato manipolato, non dalla redazione ma, forse, dalla persona che lo ha registrato. Il suo intento non era affatto quello di condizionare il comportamento di Gian Battista ma, piuttosto, quello di tranquillizzarlo in seguito ad una pesante discussione avuta.

Gian Battista smentisce categoricamente la versione di Claire

Tornato il collegamento con lo studio, Maria De Filippi ha fatto entrare i due protagonisti. Gian Battista ha smentito categoricamente la versione di Claire. L’uomo, infatti, ha detto di non aver affatto litigato con lei in quella circostanza e di essere solo stato manipolato a sua volta dalla donna alla quale era interessato.

Claire, dal canto suo, ha continuato a portare avanti la sua versione dei fatti. In studio, dunque, è scoppiato un nuovo caos che ha generato molto scompiglio. Gianni Sperti è intervenuto nuovamente sulla questione ed ha detto di non credere assolutamente alle giustificazioni della donna. A suo avviso non meriterebbe di stare in studio in quanto 'falsa e costruita'. La puntata è poi terminata, pertanto scopriremo domani come è andata a finire.