Si sa, gli amori vanno e vengono. È accaduto anche a due volti noti della Tv e soprattutto de "Le Iene", programma che il martedì e la domenica va in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta di Veronica Ruggeri, 27enne di Parma che fa parte dello show dal 2013, e di Stefano Corti, 33enne milanese approdato alla trasmissione Mediaset nel 2015.

I due inviati si erano innamorati proprio a "Le Iene" e facevano coppia fissa da circa due anni: la loro storia era iniziata come una bella amicizia fra colleghi, per poi diventare un qualcosa di più tra il 2016 e il 2017.

Dopo vari rumors che parlavano di un flirt in corso, i diretti interessati avevano deciso di ufficializzare il loro amore, mettendo così a tacere le indiscrezioni sul loro conto.

Addirittura, per un certo periodo si era anche ipotizzato di una dolce attesa per Veronica, gossip che poi era stato prontamente smentito.

Arriva sui social la conferma della rottura

Stefano e Veronica hanno annunciato la fine della loro storia d'amore tramite i social, più precisamente attraverso delle Instagram Stories condivise nei rispettivi profili. Nessuno dei due si è dilungato troppo sui reali motivi che hanno portato alla separazione, avendo preferito tenere per sé gli aspetti più intimi e personali della loro relazione.

Nel post scritto dalla Ruggeri (e condiviso successivamente da Corti) sono stati ricordati i momenti divertenti della storia d'amore che hanno voluto condividere con il pubblico, aggiungendo che entrambi continueranno a volersi bene: "Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme".

Sono state queste, in sintesi, le dichiarazioni di Miss Parma 2011. Dunque, nessun rancore tra i due, ma la conferma di un rapporto di affetto e stima reciproci ancora in essere.

Da qualche tempo si vociferava della fine della relazione

I follower di Stefano Corti e Veronica Ruggeri già da qualche tempo si erano accorti che c'era qualcosa di strano nell'aria, poiché i due non stavano più pubblicando di frequente fotografie che li ritraevano felici insieme. Le ultime immagini, infatti, risalivano al periodo di Natale e Capodanno, quando la coppia aveva deciso di trascorrere le vacanze in montagna con un gruppo di amici. Nonostante ciò, si sospetta che già in quel periodo vi fosse una piccola crisi in corso che poi sarebbe sfociata nella rottura ufficializzata in queste ultime ore.