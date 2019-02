Annuncio

Esplode la bufera su Nino Castanotto, noto al grande pubblico di Canale 5 per essere uno dei protagonisti del trono over di Uomini e donne. Ieri sera, però, di Nino se ne è parlato non tanto per le sue nuove vicende sentimentali quanto più per un servizio trasmesso nel corso della puntata di Striscia la notizia, dove il cavaliere del trono over è stato accusato di truffa. Stefania Petyx ha intervistato Elena, una donna che sostiene di essere un'ex dipendente di Nino, il quale dovrebbe darle ancora un bel po' di soldi.

Nino di Uomini e donne over accusato di truffa

Il tutto risale ad un po' di anni fa, quando Nino era ancora titolare di un'agenzia di viaggi che ha gestito per diverso tempo. Elena ha raccontato nel corso dell'intervista concessa a Striscia la notizia, di attendere ancora un bel po' di soldi da parte di Nino: precisamente la donna sostiene che il cavaliere di Uomini e donne trono over le dovrebbe dare ancora 40 mila euro.

Elena a stento è riuscita a trattenere le lacrime nel corso della chiacchierata che ha fatto con l'inviata del tg satirico di Canale 5, aggiungendo poi che di mezzo ci sarebbero anche altri clienti, i quali dovrebbero ricevere da Nino dei soldi. La donna ha rivelato che l'ultima cosa che si ricorda di Nino è il suo sorriso beffardo mentre li liquidava e nel frattempo lei piangeva.

Una storia che ovviamente ha acceso i riflettori sul cavaliere, il quale è stato subito intercettato dagli inviati di Striscia la notizia, i quali si sono messi sulle tracce dell'uomo per cercare di capire come stessero per davvero le cose. Nel momento in cui Nino è stato avvicinato da Max Laudadio sembrava quasi contento, forse convinto che tutto avesse a che fare con la sua partecipazione a Uomini e donne.

La difesa di Nino dopo le accuse

Poi, però, quando l'inviato di Striscia ha acceso i riflettori sulle accuse che gli sono state mosse dalla sua ex dipendente, Nino ha preferito dileguarsi, salvo poi richiamare Max Laudadio per concedergli un'intervista telefonica. Il cavaliere di Uomini e donne over si è difeso dicendo che la signora in questione che ha fatto questa denuncia a Striscia la notizia sarebbe una 'pazza' e che lui l'avrebbe già querelata.

'Voi siete venuti mandati da un'ex dipendente', ha dichiarato Nino ai microfoni del tg satirico, aggiungendo poi che gli stessi inviati di Striscia non avessero nulla di concreto in mano se non la segnalazione di questa donna.