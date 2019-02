Annuncio

Non si acquieta la polemica sul canna-gate, il tema scottante della passata edizione dell'Isola dei Famosi. Come ben saprete, infatti, Eva Henger denunciò in diretta che Francesco Monte avesse fatto uso di marjuana nei giorni precedenti l'inizio del reality show, venendo così meno alle regole del programma, le quali vietavano l'uso di qualsiasi tipo di sostanze stupefacenti. Una polemica di cui ancora oggi si parla, dopo che Monte ha fatto sapere di aver querelato la Henger e dopo che l'ex attrice a luci rosse ha lanciato delle dure frecciatine nei confronti della padrona di casa dell'Isola.

Canna-gate, Eva Henger perde le staffe con la Marcuzzi

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di questa nuova edizione dell'Isola dei famosi in onda su Canale 5, la Marcuzzi tornando a parlare del canna-gate ha rivelato che lei, da mamma, non avrebbe avuto lo stesso comportamento di Eva Henger e quindi non avrebbe fatto tale confessione in diretta televisiva su Francesco Monte.

Nulla di nuovo, dato che la conduttrice dell'Isola aveva già in passato ribadito il suo concetto su questa vicenda ma stavolta la Henger ha sbottato e in un'intervista concessa al settimanale 'Nuovo', ha dichiarato che adesso la Marcuzzi deve smetterla di farla passare come la matrigna cattiva. 'Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non avrebbe fatto la stessa cosa', ha dichiarato Eva nell'intervista concessa a 'Nuovo', aggiungendo poi che Francesco non è un bambino e quindi è giusto che si prenda le sue responsabilità su quello che avrebbe fatto all'Isola dei famosi dello scorso anno.

'Adesso basta', dice la Henger contro la Marcuzzi

E poi ancora la Henger ha rincarato la dose nei confronti della padrona di casa dell'Isola dei famosi, dichiarando che deve smetterla con questi suoi messaggi subliminali, con i quali tenterebbe continuamente di screditarla sia come mamma che come donna.

Tornando invece alle dichiarazioni della Marcuzzi in conferenza stampa, la Henger sostiene che secondo il punto di vista della presentatrice avrebbe dovuto firmare il contratto dell'Isola ma non rispettarlo, dato che tra le clausole vi era anche quella di rendere pubblico qualsiasi tipo di comportamento scorretto che potesse andare contro il regolamento del reality show. Cosa succederà a questo punto? La conduttrice replicherà alle nuove dichiarazioni della Henger? Lo scopriremo nelle prossime settimane.