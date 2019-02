Annuncio

Gli ultimi rumors su Uomini e donne parlano chiaro. Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi ma alcuni indizi social sembrano dire altro, o almeno non dare per scontato ciò che circola in rete. Quello che è certo, è che il tronista milanese nella serata di ieri ha fatto la sua scelta ed è stata registrata anche la festa di fidanzamento, a meno di stravolgimenti giunti all'ultimo momento. Lorenzo ha davvero scelto Claudia o c’è altro?

Un due di picche per Lorenzo Riccardi

Grandi movimenti a Uomini e Donne, prima la scelta di Teresa Langella, registrata lunedì sera, e anche in questo caso i rumors parlano di Andrea Dal Corso come nuovo fidanzato della 26enne partenopea, e poi Lorenzo Riccardi.

Nelle ultime ore era stata la celebre bat talpa de ilvicolodellenews a rivelare, o meglio anticipare, la decisione del Riccardi, il quale avrebbe deciso di scegliere Claudia. In seguito, però, alcune mosse social di amici e parenti degli interessati non sembrano fare chiarezza su ciò che è accaduto. Si parla di una scelta burrascosa per il milanese. A dare adito al chiacchiericcio social è stato prima un post di Camillo Agnello, amico del Riccardi, che nella serata di ieri ha postato una frase eloquente sul “non commettere gli stessi errori e dimenticare”. Ancora più curioso è stato il post di Instagram di Federica Benincá, amica di Giulia Cavaglià, che ha postato un grande due di picche proprio dopo la fatidica scelta del milanese.

Il post potrebbe avere varie interpretazioni: forse il due di picche è stato preso da Lorenzo, che aveva scelto Claudia ma questa gli ha rifilato un “no” oppure è riferito proprio alla povera Giulia. Secondo i fan del programma, però, la seconda ipotesi appare inverosimile visto che Giulia e Federica sono molto amiche e risulterebbe strano che la Benincá possa aver postato un due di picche contro la sua amica. Resta quindi più probabile il “no” ricevuto dal Riccardi da parte di una delle due ragazze, forse proprio Claudia.

La dedica per Claudia

Nella serata di ieri, poi, è arrivata una dedica di Irene Capuano, corteggiatrice di Luigi Mastroianni e amica di Claudia Dionigi, che sempre su Instagram ha postato una foto insieme all’amica con la frase “mi manchi tanto”.

Secondo i rumors, la Capuano, con questa dedica, avrebbe voluto fare una sorta di in bocca al lupo all’amica ma resta da capire in che senso: forse perché Claudia, scelta da Lorenzo, dovrà restare lontana da lei e dai social fino alla messa in onda della puntata il prossimo 22 febbraio o semplicemente si tratta di un augurio mascherato? Per avere certezze bisognerà aspettare la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Lorenzo, che andrà in onda venerdì prossimo.