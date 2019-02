Annuncio

Annuncio

L’incubo di Jordyn Woods, modella di taglie forti ed ex migliore amica di Kylie Jenner, inizia la notte di San Valentino. Ad un party incontra Tristan Thompson, fidanzato di Khloe Kardashian con cui condivide una figlia, e i due diventano intimi fin da subito. Il tradimento per la famiglia Kardashian è duplice. Tristan ha tradito Khloe per la seconda volta perdendola per sempre, mentre Jordyn ha tradito la migliore amica Kylie e tutta la famiglia che fin dall’inizio l’aveva accolta a braccia aperte e ormai da cinque anni, oltre ad aver fatto decollare la sua carriera di modella curvy, la manteneva finanziariamente in tutto e per tutto facendole vivere una vita da sogno.

Kylie si schiera con la famiglia e caccia Jordyn da casa sua

Molto ferita dalla situazione è Kylie Jenner che si è trovata divisa tra la famiglia e la migliore amica.

Annuncio

Dopo un paio di giorni di incertezza in cui ha dichiarato di voler pensare sul da farsi, ha deciso di cacciare Jordyn Woods di casa e di troncare la sua amicizia con lei. Jordyn così ha perso tutto, una eccitante vita glamour e la sua carriera da modella, ed è tornata a vivere a casa della madre. Woods ha poi pregato Kylie di ripensarci, spiegando che il suo comportamento era dovuto all'alcol. Gli amici confermano: “Jordyn non è abituata a bere, non lo fa mai. Perciò quella sera dopo un paio di drink era molto ubriaca e non totalmente in sé”. Kylie però non vuole sentire ragioni. La famiglia Kardashian è molto unita e tutte sono decise a non voler avere più niente a che fare con Jordyn.

Le sorelle Kardashian tagliano fuori Jordyn da tutti i loro business

Negli ultimi anni Jordyn Woods aveva collaborato con la Kylie Cosmetics, l’azienda di trucco miliardaria di Kylie Jenner, creando una collezione di make up chiamata Kylie X Jordyn e aveva collaborato anche con l’azienda di abbigliamento Good American di Khloe Kardashian e la sua migliore amica Malika guadagnandosi il suo primo vero ingaggio da modella.

Annuncio

I migliori video del giorno

Dopo lo scandalo del tradimento però le sorelle Kardashian non vogliono avere più niente a che fare con Jordyn nemmeno nel mondo degli affari. Infatti nelle ultime ore tutte le foto di Jordyn per Good American sono state tolte dal sito e sostituire con foto di altre modelle. Mentre la linea di make up Kylie X Jordyn è stata messa a un prezzo bassissimo, mai visto sul sito ufficiale di Kylie Cosmetics, fino ad esaurimento scorte. La famiglia Kardashian è stata molto chiara: “Non vogliamo più avere niente a che fare con Jordyn” e l’hanno dimostrato cacciandola di casa, dai loro affari e bloccandola su tutti i social network.