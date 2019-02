Annuncio

Teresa Langella ha scelto finalmente il suo corteggiatore, ma è ancora top secret il nome del fortunato. Venerdì 15 febbraio andrà in onda la prima puntata del serale di Uomini e donne con la festa di fidanzamento della tronista napoletana. Nelle scorse ore è arrivata la conferma della registrazione della scelta e con essa è partita anche la gara al "toto-nome". Sarà stato Andrea Dal Corso o Antonio Moriconi il prescelto della 26enne partenopea?

Gli indizi social

La certezza su chi ha scelto Teresa ci sarà ovviamente solo venerdì, con la messa in onda del serale, ma fino ad allora si susseguiranno le più svariate ipotesi sul nuovo fidanzato della Langella. Come riporta il sito Il vicolo delle news, ieri sera è stata registrata la festa di fidanzamento e alcune mosse social dei parenti e amici dei protagonisti potrebbero svelare la scelta.

Un amico di Teresa avrebbe riferito che la tronista ha ricevuto un sì dal suo "amato", in tal senso c’è la certezza che una nuova coppia è sicuramente nata. Si ipotizza poi che la festa di fidanzamento sia andata avanti fino a dopo la mezzanotte e lo dimostra il fatto che la redazione e i protagonisti sono tornati attivi sui social solo dopo tale ora. La sorella di Antonio Moriconi, però, avrebbe usato Instragram già alle 21, stessa sorte per Agostino Mazzocchi amico di Antonio. Pare, inoltre, che ai parenti e amici dei protagonisti sia stato tolto il cellulare, dunque è lecito ipotizzare che chi è tornato a usarlo prima di una certa ora sia parente del "non scleto". Da qui l’ipotesi che Teresa possa aver optato per Andrea Dal Corso.

Altre foto mostrate sul web, che ritraggono la Langella nella villa con i corteggiatori, la immortalano invece in lacrime mentre abbraccia una signora bionda in abito blu. Probabilmente la mamma di uno dei due corteggiatori. In altre foto si vede Teresa rapita dall’abbraccio di Antonio e più fredda con Andrea. Insomma, non è facile capire dagli indizi l’esito della scelta.

Gli indizi dopo lo sfogo di Andrea

Quello che è certo, è che durante l’ultima registrazione del trono classico Teresa ha baciato Antonio mentre si è scontrata duramente con Andrea, tanto che a fine puntata il veneto si è sfogato con la redazione minacciando di non presentarsi in villa. Il modello veneziano ha addirittura dichiarato di pensare di meritare di più.

L’ago della bilancia pendeva dunque verso il maestro di sci di Frosinone. Resta da capire quanto queste "mosse social" di amici e parenti possano essere veritiere. La certezza arriverà solo venerdì. Intanto, anche Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez si accingono alla scelta. Entrambi dovrebbero approdare alla villa entro fine febbraio visto che i serali andranno in onda il 22 febbraio, puntata dedicata alla scelta di Lorenzo Riccardi, e poi, probabilmente, l’1 e l’8 marzo con le scelte di Luigi e Ivan. Lo spagnolo porterà in villa Sonia Pattarino e Natalia Paragoni mentre Luigi dovrà scegliere tra Irene Capuano e Valentina Galli.