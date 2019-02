Annuncio

Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e donne. L'appuntamento di ieri è iniziato, come di consueto, con lo spazio dedicato a Gemma Galgani. La dama, attualmente, sta attuando una conoscenza con il cavaliere Rocco. I due sono usciti a cena e Rocco ha proposto a Gemma di trascorrere un paio di giorni insieme a Milano da lui o a Torino da lei. La dama è propensa ad accettare l'invito, ma dentro di se sente ancora molta insicurezza. Settimana prossima vedremo come saranno andate le cose.

Intanto proseguono le controversie tra Riccardo e Ida, anche se quest'ultima, nell'appuntamento di ieri, ha ammesso di non voler avere più niente a che fare con il cavaliere, sarà veramente così? Sarà solo il tempo a chiarire le cose.

Nel contempo Riccardo prosegue la conoscenza con Roberta, anche se quest'ultima, dopo la puntata di settimana scorsa, si è molto risentita dell'atteggiamento che Riccardo attua nei suoi confronti, soprattutto quando c'è Ida di mezzo. Aveva dichiarato alla redazione che per lei era tutto finito e che avrebbe anche cancellato il suo numero di telefono, ma a quanto pare la dama ha cambiato idea.

Anche se per Riccardo "i guai" non sono finiti; pare infatti che durante il ballo che si è tenuto settimana scorsa, il cavaliere abbia nuovamente chiesto il numero di telefono a Pamela, facendo infuriare Stefano.

Tra le altre coppie protagoniste abbiamo rivisto Gian Battista e Claire, che sono tornati in studio per replica allo scandalo che gli ha visti protagonisti.

Per non perdervi nemmeno un dettaglio, leggete il racconto della puntata che segue.

Uomini e Donne, Trono Over - 12 febbraio 2019

15.53 - un messaggio vocale inviato da Claire a Gian Battista è al centro dell'attenzione del programma. A quanto pare anche tra la dama e Umberto c'era una sorta di accordo: secondo il vocale Umberto l'avrebbe chiamata e le avrebbe detto che avrebbe contattato la redazione per dire che stava conoscendo un'altra donna e che lei (Claire) in studio si sarebbe dovuta mostrare infastidita. La dama, nonostante abbia dichiarato questa cosa nel messaggio vocale, nega tutto. Maria De Filippi si mostra infastidita e rivolgendosi a Claire dichiara: "Allora tu straparli quando telefoni con quest'altro (Gian Battista ndr)".

È tempo di spiegazioni per Gian Battista e Claire e questa volta viene chiamato in causa anche Umberto... #uominiedonne pic.twitter.com/3NUDkZOVMP — Uomini e Donne (@uominiedonne) 12 febbraio 2019

15.44 - Claire dice che vorrebbe continuare la conoscenza di Gian Battista.

15.40 - Claire fa il suo ingresso in studio.

15.33 - Gian Battista fa il suo ingresso in studio.

15.30 - dopo la puntata i due hanno contattato la redazione, dicendo che le cose non sono andate come sembra e soprattutto che hanno bisogno di avere il diritto di replica. Secondo Claire il suo atteggiamento è dovuto al fatto che voleva placcare il carattere difficile di Gian Battista. Viene mandato in onda un video dove la dama spiega le sue motivazioni.

15.27 - ora si cambia completamente argomento e si ritorna allo scandalo che ha coinvolto Gian Battista e Claire; viene mostrato un video riassuntivo della vicenda.

15.23 - i due si piacciono, vogliono proseguire la conoscenza e decidono di ballare insieme.

"Lei ha scelto me e io oggi scelgo lei" 🌺 #uominiedonne pic.twitter.com/j4KPqe2ye1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 12 febbraio 2019

15.20 - si prosegue con Michele e Claudia.

15.15 - Barbara e Roberto ballano insieme.

15.12 - Barbara ammette che Roberto le piace e vuole andare avanti con la conoscenza e le piacerebbe che lui non conoscesse altre donne, l'uomo ammette che per adesso non lo farà e che vuole frequentare solo lei.

Tra Barbara e Roberto sembra esserci un gran feeling. Come li vedete insieme? 😉 #uominiedonne pic.twitter.com/m7vcWa7Jb5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 12 febbraio 2019

15.07 - dopo il ballo vengono riposte due sedute, in cui si siedono Barbara e Roberto; tra loro due la conoscenza va a gonfie vele.

15.04 - Riccardo chiede a Claudia e a Noel di ballare, ma anche loro declinano l'invito; Pamela non vuole ballare, mentre Ida decide di ballare con David.

15.01 - Riccardo ammette che Alessandra non gli interessa, intanto il cavaliere vorrebbe ballare con Pamela, ma quest'ultima declina l'invito.

14.55 - una donna si presenta in trasmissione per conoscere Riccardo; si chiama Alessandra e fa il suo ingresso in studio.

14.54 - Riccardo precisa che già dalla scorsa puntata voleva interrompere il "rapporto" con Roberta.

14.49 - Riccardo ha intenzione di interrompere la conoscenza con Roberta.

"Ho intenzione di chiudere perché voglio una donna più sicura" Sarà davvero finita tra Riccardo e Roberta? #uominiedonne pic.twitter.com/GgnIgekWYs — Uomini e Donne (@uominiedonne) 12 febbraio 2019

14.47 - inizia un nuovo appuntamento con Uomini e Donne.

Si prosegue con la conoscenza tra Riccardo e Roberta.