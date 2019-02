Annuncio

Annuncio

La scelta di Teresa Langella è ormai alle porte e continua ad incuriosire i telespettatori di Uomini e donne, ansiosi di scoprire qualche dettaglio sulla sua decisione finale. La puntata nella quale il nome del suo futuro fidanzato verrà svelato andrà in onda su Canale 5 il 15 febbraio [VIDEO], in una prima serata che avrà la voce narrante di Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Ma la registrazione della scelta verrà effettuata in precedenza, tanto che sembra plausibile che essa possa avere luogo già nei prossimi giorni.

Prima che ciò accada, Teresa ha già avuto la possibilità di trascorrere un romantico weekend in compagnia dei suoi corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, che si sono giocati le ultime carte per convincere la tronista a sceglierli.

Advertisement

I due ragazzi hanno confermato l'andamento del loro percorso svolto fino ad oggi all'interno del programma, preparando due sorprese diverse per la napoletana.

Uomini e donne anticipazioni: Antonio chiama Gigi Finizio

Le talpe del Vicolo delle News hanno scoperto qualche dettaglio sulla registrazione effettuata in villa da Teresa Langella, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del portale, Antonio ha dimostrato ancora una volta di conoscere molto bene la tronista, motivo per cui le ha preparato una romantica serenata. Non è stato certo lui a cantare la canzone d'amore ma ha chiamato il cantante preferito da Teresa ovvero Gigi Finizio. Una decisione che sicuramente ha emozionato molto la bella napoletana, soprattutto perché potrebbe essersi resa conto di quanto Antonio conosca fino in fondo i suoi gusti.

Advertisement

In linea con il suo percorso è stata anche la sorpresa organizzata da Andrew, che ha organizzato una cena stellata preparata dallo chef Alessandro Borghese. L'atmosfera da favola potrebbe però rappresentare un autogol per il corteggiatore veneto, dato che più volte in passato la Langella ha dichiarato di preferire una pizza a casa, indossando la tuta, piuttosto che una costosa serata in locali alla moda.

Scelta di Teresa: due location per il serale

Le anticipazioni di Uomini e donne confermano che la scelta di Teresa Langella verrà resa nota durante la puntata in prima serata del 15 febbraio. In tale appuntamento verranno mostrate due diverse location. Come riportato dal rappresentante della produzione Fascino Francesco Favilli al Vicolo delle News, la prima deve rispettare alcune caratteristiche precise per dare la possibilità ai tronisti di trascorrere ancora del tempo con i corteggiatori prima della decisione. Favilli ha ammesso: "La prima sarebbe servita per approfondire la conoscenza tra tronisti e corteggiatori, per questo dovevo avere ampi spazi comuni, una spa per i momenti di relax, un parco per attività all'aperto e tre, quattro camere da letto non adiacenti tra loro".

La seconda location, al contrario, deve possedere un grande salone centrale, con soffitti molto alti, dove i protagonisti annunceranno la loro scelta e soprattutto dove avrà luogo la cena di fidanzamento. Il tutto in un ambiente quasi fiabesco, con la partecipazione di Valeria Marini nel ruolo di party planner d'eccezione.