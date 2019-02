Annuncio

Annuncio

Le vicende dei personaggi de 'Il Paradiso Delle Signore' riescono sempre a incuriosire i milioni di telespettatori italiani mettendoli davanti a nuovi colpi di scena. Riccardo sarà in preda alla disperazione dopo aver terminato la relazione con Nicoletta. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Nicoletta non segue il consiglio della madre e decide di non accettare la proposta di Riccardo, pronto a dare un contributo economico all'ex compagna. Elena soffre molto dopo essere venuta a conoscenza del tradimento di Antonio proprio nel giorno di San Valentino. Marta vuole dare la possibilità a Tina di comporre una canzone, ma ha bisogno dell'approvazione da parte di Vittorio, mentre Nicoletta invita Cesare a casa delle amiche Roberta e Gabriella.

Annuncio

Umberto organizza una cena a villa Guarnieri per un annuncio importante

La sorella di Salvatore coinvolge nella composizione del motivetto anche Sandro, sebbene vada contro le direttive di Vittorio. Nel frattempo, Luca ricatta Lisa dicendole di sapere dei segreti legati al suo passato mentre Riccardo osserva l'ex fidanzata in compagnia di Cesare. Lo Spinelli continua ad attuare piani diabolici contando sull'aiuto della Mandell. Intanto Clelia ha un incontro romantico con Luciano, che potrebbe però concludersi con un addio. La giovane donna comunica al Cattaneo l’intenzione di lasciare la città di Milano, a insaputa di tutte le altre persone. A villa Guarnieri è organizzata una cena in cui Umberto (Roberto Farnesi) ha deciso di ufficializzare il fidanzamento con Andreina ma questo lieto evento finisce per trasformarsi in una serata ricca di sorprese.

Annuncio

I migliori video del giorno

Silvia supportata da Oscar ha uno scontro con la capo commessa

Luciano (Giorgio Lupano), dal canto suo, si decide a rivelare il suo amore nei confronti di Clelia mentre Silvia non ha paura di avere un diverbio con la capo commessa, godendo dell'aiuto prezioso di Oscar. Al Paradiso tutte le persone vengono a sapere del passato burrascoso di Lisa e, a causa di questa situazione, la donna finisce per scaricare la colpa su Marta portando avanti il piano di Luca Spinelli, con l’intento di far terminare la relazione tra la Guarnieri e Vittorio (Alessandro Tersigni). Riccardo, consapevole di provare dei forti sentimenti nei confronti di Nicoletta, prende in mano la situazione al punto che ha uno scontro con Cesare.