Annuncio

Annuncio

La scelta di Teresa Langella è sempre più vicina e con grande curiosità i telespettatori di Uomini e donne continuano a tenere sotto controllo i suoi movimenti e quello dei suoi corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Nella puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 7 febbraio a partire dalle ore 14:45, infatti, sarà la stessa tronista napoletana ad annunciare di essere ormai prossima alla decisione definitiva. Spiegherà di avere concluso le sue registrazioni in studio e saluterà tutti coloro che l'hanno accompagnata nel suo percorso cominciato lo scorso settembre. D'ora in poi, davanti a lei ci saranno soltanto la villa nella quale potrà trascorrere un weekend insieme ad Antonio e Andrea, oltre che il castello dove avverrà la scelta. Ma prima di arrivare a questo momento, un bacio inatteso confermerà come tutto potrebbe essere ancora possibile.

Annuncio

Uomini e donne, oggi: Teresa bacia Antonio

Avevamo lasciato Teresa la scorsa settimana dopo il bacio scambiato con Andrea Dal Corso e la delusione di Antonio, che aveva minacciato di lasciare il programma. Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione dello scorso 17 gennaio, e in onda oggi su Canale 5, segnalano che la tronista tenterà fin da subito di chiarire la situazione con Moriconi. Per questo lo raggiungerà già nel parcheggio degli studi Elios di Roma e successivamente si recherà anche a casa sua. Sarà qui che Teresa e Antonio parleranno, lanciandosi diverse accuse ma riuscendo anche a diminuire la tensione. Il corteggiatore mostrerà alla tronista il fazzoletto da lui tenuto dopo che le aveva asciugato le lacrime diverse settimane prima.

Annuncio

E lei si scioglierà, abbracciandolo e trovando le conferme che andava cercando. Dopodiché, in un'altra esterna, la coppia si scambierà un bacio appassionato nei pressi del fiume Tevere. Alla vista di tali immagini, Andrea Dal Corso non uscirà dallo studio (come si sarebbe aspettata Teresa) ma affermerà di non volersi presentare in villa. Sembra però che tale minaccia non abbia avuto seguito.

Le sorprese organizzate da Antonio e Andrea

Sono davvero pochissimi gli indizi relativi a quanto accaduto dopo la registrazione di Uomini e donne del 17 gennaio, che vedremo in onda oggi 7 febbraio su Canale 5. Come da contratto con il programma, Teresa e i suoi corteggiatori dovranno mantenere il segreto nei social network, motivo per cui nelle ultime settimane i loro post sono ridotti al lumicino, limitandosi a qualche foto priva di ulteriori commenti.

Annuncio

Secondo quanto rivelato dal Vicolo delle News, il weekend in villa ha già avuto luogo e nei prossimi giorni avverrà la registrazione della scelta, che poi verrà trasmessa il 15 febbraio in prima serata nella rete ammiraglia Mediaset. Stando alle prime indiscrezioni, Antonio ha organizzato una sorpresa molto gradita a Teresa e ha chiesto a Gigi Finizio (cantante preferito della tronista) di cantarle una serenata. Diversa, invece, l'ultima carta giocata da Andrea che ha deciso di chiamare in causa lo chef Alessandro Borghese per una cena stellata, in linea con il percorso intrapreso dal corteggiatore all'interno del programma.