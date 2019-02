Annuncio

Comincia oggi 4 febbraio una nuova settimana dedicata a Uomini e donne, popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Il Trono Over, al quale solitamente sono dedicate le giornate del lunedì, martedì e mercoledì, continua a riservare sorprese con la nascita di nuove storie d'amore e frequenti litigi tra dame e cavalieri. È questo il caso di Armando Incarnato e Noel Formica che da qualche settimana continuano a punzecchiarsi, raccontando diverse versioni del loro rapporto.

Se secondo il napoletano lei gli aveva chiesto di mentire sul loro rapporto che avrebbe dovuto restare segreto, le dichiarazioni dell'italo-argentina sono state completamente diverse.

Lei ha negato che tali incontri siano avvenuti e ha accusato l'uomo di essere un bugiardo. Tali punti di vista sono stati confermati anche nell'intervista che i due protagonisti di questa querelle hanno rilasciato al settimanale Uomini e donne Magazine, nella quale hanno dimostrato di non avere alcuna intenzione di fare un passo indietro.

Armando Incarnato: accuse a Noel e complimenti per Viviana

Le prossime puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne chiariranno se la verità sulle diverse dichiarazioni di Armando e Noel verrà a galla. Ma in attesa di assistere ai nuovi appuntamenti dedicati a dame e cavalieri, è possibile comunque farsi un'idea più chiara delle opinioni di entrambi attraverso l'intervista a Uomini e donne Magazine. In essa Incarnato ha precisato di avere voluto bene a Noel, una donna che ha portato gioie e dolori nella sua vita.

Ha quindi spiegato di essere rimasto ferito per il suo comportamento, non solo per le accuse pubbliche che lei ha effettuato contro di lui. A farlo soffrire è stato il fatto che lei sia improvvisamente sparita, dopo che lui le aveva comunicato di non voler più partecipare al programma. Per fortuna a questo punto è arrivata Viviana che, come ammesso dallo stesso cavaliere napoletano si è dimostrata una specie di angelo. Armando ha quindi chiarito le caratteristiche della sua donna ideale: "La persona che vedo al mio fianco in futuro è una donna che capisca che il dialogo o le discussioni servono a costruire e a migliorare il rapporto, che capisca che l’orgoglio, specialmente in amore, non porta da nessuna parte".

Trono Over: la replica di Noel Formica

Noel Formica ha replicato alle dichiarazioni di Armando Incarnato, affidandosi sempre al settimanale Uomini e donne Magazine. La dama, che nei giorni scorsi è stata protagonista di una vera e propria bufera nei social network, ha confessato di essere rimasta ferita per le parole del napoletano che hanno confuso lei e i telespettatori del Trono Over.

A suo dire, in ogni gesto di Incarnato c'è stata "premeditazione e cattiveria gratuita". Noel ha continuato ammettendo di avere perso completamente la fiducia nei confronti del cavaliere e di non essere in grado di perdonarlo per certi suoi comportamenti, soprattutto per il fatto che lui abbia coinvolto la figlia della dama in questa querelle, bloccandola su Instagram. Per quanto riguarda la frequentazione del napoletano con Viviana, la Formica ha affermato di non avere nulla da dire contro la collega del programma. Anche se purtroppo l'italo-argentina ancora ricorda alcune parole non troppo gentili espresse in passato da Armando nei confronti della sua nuova amica.