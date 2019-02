Annuncio

Nino Castanotto, cavaliere del Trono Over di Uomini e donne, è tornato ieri 26 febbraio, ad essere protagonista di un servizio di Striscia la notizia. Le scorse settimane era stato Max Laudadio a raggiungere l'uomo per ottenere da lui dei chiarimenti in merito alla sua agenzia di viaggi e ai debiti in sospeso nei confronti di vari suoi collaboratori [VIDEO]. A distanza di qualche giorno da tale incontro, durante il quale la reazione di Castanotto era stata molto dura, il cavaliere aveva ricontatto la redazione del telegiornale satirico di Antonio Ricci per lanciare delle accuse nei confronti di una sua ex dipendente. In seguito a tali dichiarazioni, successivamente smentite dalla diretta interessata, è stata Stefania Petyx a tentare una nuova intervista con il cavaliere.

Lo ha quindi raggiunto a Messina, ma il confronto si è trasformato in un vero e proprio scontro, che ha reso necessario persino l'intervento dei Carabinieri per riportare Castanotto alla calma.

Aggredita la troupe di Striscia la notizia

La puntata di Striscia la notizia di ieri 26 febbraio ha mandato in onda un nuovo video riguardante Nino Castanotto, volto di Uomini e donne noto soprattutto per i suoi trascorsi con Anna Tedesco. Stefania Petyx e il suo inseparabile bassotto hanno incontrato il cavaliere del Trono Over a Messina per parlare dei problemi finanziari [VIDEO] relativi ad una sua nuova attività. Dopo la messa in liquidazione dell'agenzia viaggi (di cui già si era occupato Max Laudadio qualche settimana fa), Castanotto avrebbe intrapreso la gestione di un ristorante in Franciacorta ma anche in questo caso avrebbe presto cominciato ad accumulare debiti nei confronti di dipendenti e collaboratori.

Sembra, infatti, che diversi fornitori richiedano da tempo il pagamento di fatture arretrate. Le domande di Stefania Petyx si sono trasformate in un violento diverbio durante il quale l'uomo ha tentato di distruggere le telecamere usate per riprendere l'intervista. Furiose le sue parole: "Voi la dovete smettere. Non sapete la verità. Ho denunciato tutti!". Il gesto ha reso necessario l'intervento dei Carabinieri arrivati per placare gli animi e tranquillizzare l'imprenditore, che alla fine del servizio ha ripreso il controllo delle sue azioni.

Il chiarimento di Nino Castanotto

Dopo una fase iniziale particolarmente convulsa, durante la quale Nino Castanotto si è scagliato contro la troupe di Striscia la notizia, il cavaliere di Uomini e donne si è tranquillizzato e ha scambiato qualche parola con Stefania Petyx nel tentativo di chiarire la situazione.

È stata chiamata in causa l'attività aperta in Franciacorta, dove l'uomo gestisce un locale (ma non ne è il proprietario) che ha già diversi debiti con fornitori e dipendenti. Lo stesso Max Laudadio, in precedenza, aveva fatto l'esempio di un fornitore di vini che attende il pagamento di circa 2000 euro. Dopo l'ammissione dei debiti con i suoi collaboratori, Nino Castanotto ha promesso all'invitata di Striscia la notizia di volersi impegnare per saldare quanto prima quanto dovuto.