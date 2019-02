Annuncio

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del gesto shock registratosi nel corso del daytime settimanale de L'Isola dei Famosi, che ha visto Jo Squillo diventare protagonista di un attacco contro l'inviato Alvin. Ma vediamo insieme cosa è accaduto nei dettagli.

Alvin non risponde alla provocazione di Jo Squillo

Nel daytime settimanale de L'Isola Dei Famosi, andato in onda nel pomeriggio dello scorso martedì 26 febbraio, è stata trasmessa quella che potrebbe definirsi la simulazione della prova-leader che in puntata vedrà i due mejor naufraghi della settimana sfidarsi frontalmente nella nuova diretta e in prima serata su Canale 5. La prova settimanale ha visto i naufraghi sfidarsi in un percorso ad ostacoli nell'acqua, che prevedeva che i naufraghi dovessero riempire un contenitore nel minor tempo possibile e con il maggior quantitativo di latte da cocco da trattenere nella bocca.

Nel corso della prova in questione, Jo Squillo, quando era ormai stata decretata la vittoria di Soleil Sorge per le donne, è stata sorpresa da Alvin mentre nascondeva nei suoi pantaloncini dei pezzi di cocco. L'inviato de L'isola dei famosi ha invitato la Squillo a lasciare i pezzi del cocco rubato, ricordando alla naufraga il dovere di ottemperare alle regole previste dal gioco, nel nome della lealtà. "Ma quale lealtà? Il gioco è finito!", ha risposto visibilmente indispettita la biondissima naufraga, la quale, presa da un momento d'ira, ha scagliato i pezzi del cocco rubato contro l'inviato de L'Isola Dei Famosi. Alvin, che sarebbe dovuto figurare nelle vesti di naufrago alla quattordicesima edizione de L'Isola, al momento sembra non aver avuto alcuna reazione, in risposta al gesto stizzito rdella naufraga Jo Squillo.

Intanto sono in tantissimi, soprattutto tra i fedeli telespettatori del reality-show, a dirsi certi che la produzione del programma voglia prendere un provvedimento nei riguardi della naufraga più chiacchierata del momento. Il gesto compiuto ai danni di Alvin, infatti, potrebbe addirittura esser visto come una forma di istigazione alla violenza da parte dei telespettatori del reality-show di Canale 5. Nel corso del prossimo appuntamento de L'Isola Dei Famosi, i due mejor naufraghi della settimana, Soleil Sorgé e Aaron Nielsen, si sfideranno in diretta e in prima serata su Canale 5, per aggiudicarsi il titolo di leader della nuova settimana del gioco made in Honduras.