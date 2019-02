Annuncio

Gemma Galgani e Rocco Fredella sono stati i protagonisti della puntata del Trono Over di Uomini e donne di ieri 27 febbraio. Abbandonato momentaneamente il lunedì per concedere spazio al Trono Classico, la dama e il cavaliere sono tornati a discutere sugli sviluppi del loro rapporto. Lui avrebbe voluto restare a dormire a casa di Gemma, ma lei ancora una volta non ha accettato la richiesta, dichiarando di avere bisogno di tempo per comprendere meglio i propri sentimenti. Il piastrellista ha quindi riconfermato di voler passare allo step successivo di questa frequentazione che ancora stenta a decollare. Proprio il desiderio di trascorrere la notte con Gemma potrebbe presto diventare una puntata speciale dedicata completamente alla coppia e intitolata "La decisione". Per convincere la Galgani, infatti, Rocco organizzerà una romantica sorpresa che difficilmente la dama torinese potrà rifiutare.

Uomini e donne: ancora tanti dubbi per Gemma

Il 'trash' è stato grande protagonista della puntata di ieri dedicata al Trono Over di Uomini e donne. In essa Gemma ha confermato di non voler andare troppo in fretta nel rapporto con Rocco Fredella: lei è una donna troppo romantica e non intende aprire così velocemente le porte della sua casa al cavaliere di cui ancora non si fida ciecamente. Deluso per questo ennesimo rifiuto, il piastrellista si è detto disponibile a conoscere altre donne anche se Daniela, una dama del parterre, ha voluto precisare che lui le ha confermato di avere occhi solo per Gemma. Quest'ultima ha quindi parlato con Giorgio, un nuovo cavaliere giunto per incontrarla, ma è sembrata davvero poco interessata a procedere con la frequentazione.

La donna quindi ha spiegato di vivere in maniera altalenante il suo rapporto con Fredella del quale spesso non si fida. Queste le sue parole a Maria De Filippi: "Sono attratta da lui, ma ho bisogno di sentire il suo sentimento e di mettere da parte le mie insicurezze".

Le anticipazioni delle prossime registrazioni

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne riferite alla registrazione del 20 febbraio (probabilmente in onda su Canale 5 la prossima settimana), Rocco Fredella continuerà ad insistere affinché Gemma Galgani gli conceda di trascorrere la notte in sua compagnia. Per raggiungere il suo scopo il cavaliere non si limiterà ad una semplice richiesta. Come riportato da Il Vicolo delle News, il cavaliere organizzerà una romantica sorpresa in un castello medievale e in tale occasione le proporrà di restare a dormire insieme.

Si tratterà di un specie di scelta, simile a quanto visto in precedenza per i protagonisti del Trono Classico, che riporterebbe già un nome: "La Decisione". Rocco è già stato avvistato per i preparativi di questa romantica serata in un castello in provincia di Terni, confermando come questa registrazione sia imminente. Il tale circostanza Gemma dovrà decidere se accettare tale proposta o tirarsi ancora indietro, consapevole che le prossime mosse potrebbero definitivamente compromettere il suo rapporto con il cavaliere.