Teresa Langella ha avuto il suo primo confronto con Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi nella registrazione di Uomini e donne, effettuata ieri, 21 febbraio. Dopo il rifiuto avvenuto nella puntata speciale dello scorso venerdì, Andrea ha dato la sua versione dei fatti e ha confessato di non essersi sentito pronto per una relazione sentimentale. Inevitabili le accuse della tronista, che si è sentita presa in giro per tutti i quattro mesi del suo percorso televisivo: se Andrea non fosse stato davvero interessato a lei, infatti, secondo l'ex tronista avrebbe potuto evitare di illuderla, facendole credere di essere pronto alla convivenza a Bologna. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che il confronto - scontro è stato ricco di emozioni per la giovane campana, che ha potuto comunque contare sul sostegno di un caro amico, Gianni Sperti.

Quest'ultimo le ha dedicato anche un dolce post su Instagram nelle ultime ore, nel quale ha parlato dell'abbraccio che le ha dato nell'attesa che arrivasse Andrea nel Castello medievale.

Gianni Sperti conferma il suo affetto per Teresa

Nel suo post pubblicato su Instagram, Gianni Sperti ha ricordato il momento in cui Teresa Langella ha appreso la decisione di Andrea Dal Corso. Quest'ultimo ha risposto 'no' alla scelta, ma per diversi minuti la tronista ha atteso ugualmente il suo ingresso nel Castello, pensando che alla fine lui si sarebbe presentato. Sappiamo bene che le cose non sono andate in questo modo, dato che il rifiuto è stato definitivo. L'opinionista di Uomini e Donne ha voluto ricordare le emozioni di quel momento, durante il quale ha cercato di sostenere in prima persona la tronista.

Queste le sue parole su Instagram: 'Hai fatto un percorso bellissimo, non ti sei risparmiata e ci hai fatto provare belle emozioni. Hai fatto la tua scelta, hai affidato il tuo cuore a chi ahimè non ha voluto prendersene cura. Quando una persona soffre bisogna tendere una mano e stringerla tra le braccia rassicurandola che va tutto bene. Ti voglio bene Teresa'.

Anticipazioni Uomini e Donne: un periodo difficile per Teresa

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione straordinaria di ieri, 21 febbraio, Teresa Langella è apparsa triste e spenta per i recenti avvenimenti. Interrogata da Maria De Filippi, l'ex tronista ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata una simile risposta da parte di Andrea, che l'ha illusa prima di rifiutarla.

Ha, quindi, confessato di voler restare lontana dai social network e di trascorrere il tempo in casa, evitando il confronto con i fan, ma potendo contare sull'appoggio degli amici e della famiglia (la stessa che le aveva consigliato di scegliere Antonio). Il confronto con Andrea Dal Corso è stato molto duro e ha dato a Teresa la possibilità di dire la sua: dopo avere accusato il veneto di essere una persona falsa, lei ha lasciato lo studio lasciando l'ex tronista alla mercé di pubblico e opinionisti che gli hanno a loro volta riservato pesanti accuse.