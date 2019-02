Annuncio

Dopo mesi di speculazioni e attesa è finalmente disponibile la trama della quindicesima puntata della quindicesima stagione di Grey's Anatomy. L'episodio più atteso dell'anno arriverà sulla ABC giovedì 28 febbraio e rappresenta la puntata numero 332 della storia del Medical Drama. Un traguardo a lungo atteso dalla creatrice della serie Shonda Rhimes e con il quale Grey's Anatomy entra, a pieno diritto, nella storia della televisione americana come Medical Drama più longevo di sempre. Con la 15x15, infatti, il primato detenuto da "E.R. Medici in prima linea" verrà definitivamente battuto. Ma cosa accadrà in questo episodio e quali nuove avventure dovrà affrontare la talentuosa Meredith Grey e tutto il team del Grey-Sloan Memorial Hospital?

Sinossi ufficiale 15x15: Un episodio da record

La ABC, come di consueto, ha rilasciato con qualche settimana di anticipo la trama dell'episodio numero quindici.

La puntata si intitolerà "We didn't start the fire" dall'omonimo singolo di Billy Joel pubblicato nel lontano 1989 e sarà diretto dall'attrice - che da ben 14 anni interpreta la dottoressa Miranda Bailey - Chandra Wilson. La sceneggiatura invece è stata affidata ad Andy Wilson. Ricca anche la lista di guest star che prenderanno parte a questo speciale episodio: Jennifer Grey nel ruolo di Carol Dickinson, Jason Wiston George nel ruolo di Ben Warren, Debbie Allen nel ruolo di Catherine Fox e, infine, l'attesissimo ritorno di Lindsay Wangner nel ruolo di Helen Karev. Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio: "Jackson organizza una festa per celebrare sua madre Catherine Avery, reduce dall'intervento che le ha salvato la vita e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alle sue cure. Tuttavia, niente andrà come previsto.

Nel frattempo l'arrivo inaspettato di Helen Karev sconvolgerà la vita di suo figlio Alex e di sua moglie Jo."

Grey's Anatomy 15 su FoxLife dal 25 febbraio

L'episodio dei record, come anticipato, andrà in onda il 28 febbraio in America. Ancora ferma, invece, la programmazione italiana del telefilm. Su FoxLife infatti, le avventure dei più famosi medici di Seattle torneranno ad appassionare i numerosi telespettatori italiani solo a partire dal 25 febbraio. Presumibilmente l'episodio numero quindici, in assenza di pause, andrà dunque in onda solo l'8 aprile. Per la prima visione su La7, invece, bisognerà attendere un altro anno. Grey's Anatomy 15 verrà, infatti trasmesso solo a Gennaio 2020.