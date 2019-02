Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse nei prossimi giorni e in particolare quelle dal 25 febbraio al 1 marzo 2019, due drammatiche vicende sconvolgeranno la routine quotidiana degli abitanti di Palazzo Palladini. Elena e Franco saranno i protagonisti di queste due dolorose vicende. Elena Giordano, a causa delle perfidia di Alberto, dopo aver scoperto del tradimento di Valerio con Simona, accuserà un malore che avrà un epilogo doloroso che spingerà Marina a diventare iper protettiva con sua figlia e agguerrita nei con fronti del giovane Viscardi. Franco Boschi invece, in seguito alla brutale aggressione per mano di Gaetano Prisco, finirà in ospedale in gravissime condizioni e quando la situazione pare stabilizzarsi comincerà ad accusare gravi conseguenze fisiche a causa del brutale pestaggio subito.

Marina infuriata con Valerio, fa una proposta ad Elena

Elena dopo aver appreso del tradimento da Valerio sprofonda in uno stato di sconforto totale e a causa del forte dispiacere accusa un malore che si concluderà, dopo la corsa in ospedale, con la perdita del bambino che tanto desiderava avere. Valerio dopo aver appreso la terribile notizia, sprofonderà anch’egli in uno stato di angoscia tale da ritenersi responsabile per quanto accaduto. L’uomo però oltre ai suoi sensi di colpa dovrà fronteggiare anche l’ira di Marina Giordano che, furiosa per quanto accaduto a sua figlia comincerà a muoversi in modo tale da allontanarlo per sempre da Elena. Anche Elena dal canto suo farà molta fatica a riprendersi dall’ennesima brutta vicenda che le è capitata e per questo motivo Marina tenterà di convincerla a pensare per una volta solo a se stessa proponendo alla donna di allontanarsi per un po’ da Napoli.

Dopo aver appreso la notizia del probabile allontanamento di Elena, Valerio si precipiterà dalla sua amata per chiederle ancora una volta perdono pregandola di avere fiducia in lui, ma Elena accetterà o seguirà il consiglio di mamma Marina?

Franco e la sua famiglia bersagli della vendetta di Prisco

Franco Boschi dopo la violenta aggressione subita finisce in gravi condizioni in ospedale. Dopo un iniziale momento di panico in cui sei temerà per la sua vita, le sue condizioni si stabiliranno, ma la profonda ferita alla colonna vertebrale comincerà a creargli non pochi problemi e ulteriori grattacapi. Una volta in ospedale, Angela comincerà a voler rimettere insieme i pezzi di quanto accaduto al marito e da una timida confessione di Ciro, apprenderà che l’aggressione a Boschi altro non era che un tentativo di rapina finito nel peggiore dei modi.

Ciro però insieme a Franco comincerà a capire invece che dietro quanto accaduto si nasconde in realtà la mano di Gaetano Prisco. Nel corso delle prossime puntate, anche Angela e Bianca saranno esposte al pericolo a causa della inarrestabile voglia di rivalsa dello strozzino che, non contento di aver costretto Boschi a rimanere a letto a causa dei danni ingenti alla spina dorsale, tenterà in ogni modo di arrivare al suo obiettivo finale di vendetta.