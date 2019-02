Annuncio

Continua a far parlare di sé il paparazzo più famoso di sempre, Fabrizio Corona, che dopo aver pubblicato la sua nuova autobiografia [VIDEO] "Non mi avete fatto niente", edita da Mondadori Electa, è tornato al centro dei riflettori coinvolgendo anche diversi personaggi dello spettacolo. Tra questi c'è anche Filomena Mastromarino, in arte Malena la Pugliese, la nota attrice a luci rosse ed ex delegata del Pd, che è stata tirata in ballo da Corona in merito ad alcuni dettagli particolari su alcune relazioni sessuali avute con donne famose e dello spettacolo. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, la risposta da parte dell'attrice di fim per adulti non si è fatta per nulla attendere.

Tra i diversi tradimenti che Fabrizio Corona avrebbe messo in atto nel periodo in cui stava con Silvia Provvedi, ci sarebbe anche quello con Malena appunto.

Fabrizio Corona cita Malena nel suo libro, lei non ci sta e risponde

La descrizione data dall'ex fotografo su Malena, infatti, è stata la seguente: "Con lei volevo soltanto divertirmi perché la vedevo solo come un oggetto di libidine". Dichiarazioni alle quali l'attrice non ci sta, e che ha subito ribattuto dicendo che le parole usate da Fabrizio Corona non sono belle, specificando che è vero che svolge un mestiere molto particolare ma definirla un oggetto non è comunque carino. Malena ha poi continuato dicendo che a differenza di come fa Fabrizio Corona [VIDEO], lei preferisce non dire i nomi delle persone famose con le quali ha avuto dei rapporti, perché fa parte della sua dignità di donna.

Le indiscrezioni sul noto attore Nacho Vidal: 'Sono tranquilla sulla mia salute'

Continuando il suo discorso, però, ha dichiarato che Fabrizio Corona non è in grado di provare del piacere e neanche di apprezzare le varie sfumature di una donna, "perché il sesso si deve saper gustare", cosa che quest'ultimo non saprebbe fare. Ha continuato dicendo di non aver mai sentito una donna parlare di Corona come un grande amante e che secondo lei non ha una vera attrazione nei riguardi delle donne. Nei giorni scorsi, poi, Malena ha parlato anche ai microfoni del noto programma radiofonico La Zanzara, in cui è stata posta l'attenzione sulle ultime notizie riguardanti Nacho Vidal, il noto attore a luci rosse spagnolo, che recentemente avrebbe contratto l'Hiv.

Filomena si è però definita tranquilla, dicendo che avendo lavorato con lui a maggio del 2018 ed essendo passati diversi mesi, non si sente in pericolo, anche perché l'ultimo test è stato fatto il 18 gennaio.