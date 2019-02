Annuncio

Annuncio

Lunedì 4 marzo inizierà una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno, 'Il paradiso delle signore' che mette il pubblico di fronte a nuovi cambiamenti nella vita dei personaggi. Il focus di queste puntate viene posto intorno alla figura di Adelaide che si mostra preoccupata, dopo aver visto il nipote in stato di ubriachezza. Le anticipazioni delle puntate che arrivano fino a venerdì 8 marzo ci rivelano che proseguiranno le tensioni tra Conti e la fidanzata, poiché l'uomo inizierà a escludere la compagna dalle decisioni importanti in merito all'azienda. Intanto Lisa approfitterà dell'assenza di Marta per prendere 'padronanza' all'interno del Paradiso, cercando di seguire le direttive ricevute da Spinelli.

Annuncio

Umberto, dal canto suo, deciderà di fare alcuni annunci importanti che rivoluzioneranno i componenti della famiglia Guarnieri. L'uomo rivelerà alla cognata e ai figli della proposta fatta alla fidanzata, ma Adelaide si opporrà a quest'annuncio sottolineando la preoccupazione per le sorti del nipote.

Riccardo andrà alla seduta di analisi con il dottor Tornei

Vittorio informerà le Veneri dello jingle scelto per il Paradiso Market mentre la contessa si prenderà cura di Riccardo (Enrico Oetiker) affidandolo ad uno specialista e sperando che possa guarire dalla dipendenza da farmaci. Intanto, Agnese e Salvatore saranno al fianco di Gabriella per aiutare la giovane donna a riprendersi dalle cattive condizioni di salute.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nicoletta, invece, non si capaciterà di quanto avvenuto con Riccardo con il quale si è scambiata un bacio: la figlia di Luciano comincerà a scrivere dei pensieri all'interno di un diario. Il giovane Guarnieri, spinto dai consigli della premurosa zia, si recherà alla seduta di analisi con il medico Tornei.

Umberto pronto al trasferimento di Andreina alla villa

Umberto, però, non si dimostrerà d'accordo rispetto all'inizio del percorso terapeutico del figlio perché crede che non possa essere utile per farlo uscire dal tunnel della dipendenza. Nel frattempo, la proposta di Federico fatta a Vittorio incuriosirà Luciano (Giorgio Lupano) sicuro che possa apportare un miglioramento al successo del Paradiso Market.

Annuncio

Guarnieri, invece, andrà avanti per la sua strada, nonostante la disapprovazione di Adelaide (Vanessa Gravina) riguardo al trasferimento di Andreina. Infine la situazione subirà delle evoluzioni quando la contessa rimane vittima di un ferimento mentre si occupa delle rose.