Laura Chiatti, nota attrice e cantante di origine umbra, ospite del programma di Canale 5 Verissimo, è stata intervistata da Sivia Toffanin sabato 16 febbraio. Durante la trasmissione ha raccontato il suo ultimo anno e mezzo ed ha confidato di aver passato uno dei periodi più brutti della sua vita a causa di varie sofferenze, come la malattia che ha colpito suo marito, l'attore Marco Bocci. In seguito ha poi parlato anche della malattia che improvvisamente ha avuto sua madre.

Il periodo sofferto di Laura

Sembrerebbe che Marco Bocci, marito di Laura Chiatti abbia avuto un problema di salute, una brutta malattia che, ad oggi, come ha confessato sua moglie alla Toffanin, sembrerebbe essersi risolta bene.

Ha raccontato infatti quel periodo come caotico e sofferente che l'ha notevolmente scombussolata. Anche sua madre, nel frattempo, ha avuto una malattia inattesa. L'attrice ha dichiarato di aver fermato anche la sua carriera durante la convalescenza dei suoi cari, che sono due forze della natura e sempre positivi. Ha ripreso il suo lavoro soltanto quando è stata certa della loro pronta guarigione. Inoltre, ha confessato di essere una persona non troppo ottimista in alcune circostanze, poiché negli ultimi tempi, a causa delle sofferenze che l'hanno colpita, è diventata "ipocondriaca".

Il rapporto di Laura con i suoi figli

Continuando l'intervista con la Toffanin, Laura Chiatti ha poi raccontato dei suoi due bambini, Pablo di 2 anni e mezzo ed Enea che ne ha 4, nati proprio dal matrimonio con Marco Bocci.

Con loro ha ammesso di avere un bellissimo rapporto e di essere felice di fare la mamma a tempo pieno, ma ha rivelato che ogni tanto le piacerebbe anche lavorare, poiché avendo due figli così piccoli, lavorare le permetterebbe anche di distrarsi. Per di più ha svelato che i suoi figli le sono molto attaccati e preferiscono averla a casa piuttosto che guardarla in televisione, poiché sullo schermo l'attrice non sembra la mamma che loro sono abituati a vedere tutti i giorni.

Infine Laura ha confessato alla Toffanin che in realtà avrebbe voluto tre figli, ma che il tempo passa troppo velocemente e lei non avrebbe tanto tempo a disposizione da seguire un bambino nella crescita. Sembrerebbe, inoltre, che i suoi figli non vogliano altri fratelli o sorelle.

"Si amano e si bastano" ha rivelato lietamente. Neanche suo marito Marco ne vorrebbe altri ed è abbastanza inflessibile sull'argomento.

Alla fine dell'intervista l'attrice, che è anche una cantante, su richiesta della giornalista si è messa a intonare “Il mio nuovo segno”, del film “L’intreccio del re”, dove ha prestato la voce a Rapunzel. Raccontando del suo amore per la musica ha ricordato, poi, di come sia stata bocciata dal Mago Zurlì per la nota trasmissione dello Zecchino d'Oro, all'età di dieci anni, nonostante avesse portato una canzone molto difficile, soprattutto per l'età che aveva all'epoca.