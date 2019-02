Annuncio

C'è aria di tensione nella famiglia Icardi. Dopo aver seguito la puntata di ieri sera di "C'è Posta per te", durante la quale l'attaccante dell'Inter è stato ospite di Maria De Filippi insieme alla moglie Wanda Nara per fare una sorpresa a Serena, la sorella del capitano nerazzurro si è scagliata contro la cognata.

La celebre coppia è approdata negli studi Mediaset per regalare un momento di gioia a Serena, una ragazza che, da quando ha perso la mamma, si è dedicata esclusivamente alla cura e al benessere del padre e dei due fratelli.

Il tema portante della storia, dunque, era l'unità della famiglia. Di fronte alla vicenda della giovane, Wanda Nara è apparsa decisamente commossa ed emozionata, lasciando chiaramente intendere che si trattava di una tematica che le stava molto a cuore.

Proprio l'atteggiamento della manager argentina è finito nel mirino di Ivana Icardi. La sorella del centravanti interista, infatti, tramite una Instagram Stories ha attaccato duramente la cognata, affermando: "Ma come si permette di dire che la cosa più importante è avere la famiglia insieme? Vabbè ragazzi, non tutto ciò che luccica è oro". Secondo la giovane, la moglie del fratello sarebbe interessata esclusivamente alle telecamere e al denaro e non avrebbe affatto a cuore l'unita del nucleo familiare, come avrebbe dimostrato in questi anni quando non avrebbe fatto altro che allontanare i parenti del bomber nerazzurro.

Inoltre non bisogna dimenticare che i rapporti tra le due donne sono da sempre piuttosto tesi: infatti già in altre occasioni entrambe hanno dato vita a degli aspri botta e risposta a distanza.

Ivana Icardi: 'Mia madre soffre per suo figlio'

Lo sfogo di Ivana Icardi sul social network è andato ben oltre le critiche a Wanda Nara. La ragazza, infatti, parlando del fratello, ha rivelato che sarebbe rimasto vittima di una donna interessata solo ai soldi che l'avrebbe allontanato dalla famiglia alla quale, prima di conoscere Wanda, Mauro Icardi era profondamente legato.

Proseguendo nel suo attacco, la sorella del capitano dell'Inter ha svelato che la madre starebbe soffrendo profondamente la lontananza del figlio, aggiungendo che la Nara, anziché impegnarsi per ricucire i rapporti familiari, avrebbe fatto di tutto per dividerli sempre di più. Infine Ivana ha lanciato una sorta di appello: "Spero che mio fratello apra gli occhi".

Wanda Nara criticata sui social per la 'scollatura generosa'

Wanda Nara non è stata criticata solo da Ivana Icardi, ma anche da numerosi telespettatori di "C'è Posta per Te". La consorte del bomber nerazzurro si è presentata in studio con un vestito lungo nero e una scollatura molto generosa. Gran parte del pubblico si è riversato sui social network per commentare negativamente il look sfoggiato dalla donna, considerato fuori luogo per una trasmissione come quella di Maria De Filippi. Allo stesso tempo, però, bisogna evidenziare che c'è stata anche una parte del pubblico che ha elogiato la sensualità e la bellezza della moglie di Icardi.