Annuncio

Annuncio

Scoppia la polemica sulla nuova puntata di Domenica In trasmessa questo pomeriggio su Raiuno con Mara Venier. La conduttrice veneta, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, ha dedicato ampio spazio alla kermesse musicale, proponendo al pubblico del suo programma un lungo talk show dove si è parlato anche delle donne che hanno avuto modo di condurre in solitaria il Festival di Sanremo. Il pubblico social, però, ha notato che tra le donne tirate in ballo non c'è stata Simona Ventura, che ha presentato la kermesse nel 2004.

Mara Venier si scorda di Simona Ventura: giallo a Domenica In

A Domenica In di oggi, infatti, è stato trasmesso un filmato celebrativo dedicato alle donne che nel corso della storia del Festival hanno avuto l'onore di salire su quel palco e condurre da sole la kermesse.

Tra queste vi erano Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Antonella Clerici ma mancava all'appello Simona Ventura, la quarta e ultima donna che ha avuto questo privilegio nel 2004.

In studio, gli ospiti di Mara Venier, non si sono accorti di questa svista ma il pubblico social di Domenica In, sempre ben attento, ha subito sottolineato che nel filmato mancasse Simona Ventura, con la quale la zia Mara non ha proprio un buonissimo rapporto.

Advertisement

E' noto a tutti, infatti, che tra Mara e Simona non corra affatto buon sangue e le due conduttrici sono più volte giunte ai ferri corti.

Ecco allora che il pubblico social ha subito ipotizzato che tale dimenticanza fosse dovuta proprio al clima di astio che vi è tra la Venier e la Ventura, altri invece hanno ipotizzato che l'assenza di Simona in tale filmato dedicato alle donne del Festival di Sanremo fosse dovuto soltanto alla mancanza di tempo.

Simona Ventura torna come ospite a Sanremo 2019

Sta di fatto che i dubbi restano e come vi dicevamo soprattutto su Twitter in molti hanno fatto presente l'accaduto, taggando nei proprio commenti anche la Ventura stessa che fino a questo momento non ha voluto commentare l'episodio.

Intanto, però, super-Simo dopo l'ospitata a Superbrain da Paola Perego, si prepara a tornare nuovamente sul palco dell'Ariston.

Advertisement

I migliori video del giorno

Come è stato anticipato da Dagospia, la conduttrice sarà tra le super-ospiti di questa 69esima edizione per presentare la nuova edizione di The Voice od Italy, che tornerà in onda da aprile su Raidue. Un ritorno in grande stile per la Ventura, la quale dopo diversi anni trascorsi a Mediaset ha scelto di ritornare nuovamente tra le braccia di 'mamma Rai'.