Si è appena conclusa la quinta puntata del serale di Amici, il talent di canale 5 condotto da Maria De Filippi. Sono successe tantissime cose nel corso della diretta. Innanzitutto bisogna iniziare da colui che era l'ospite più atteso: John Travolta. La star internazionale ha preso parte ad una prova proibitiva di ballo insieme ai ragazzi di entrambe le squadre. Sia i componenti della squadra bianca che quelli della squadra blu si sono cimentati a ballare ispirandosi ad alcuni dei film più celebri dell'attore, cantante e ballerino statunitense.

Nel corso della serata John Travolta ha preso parte anche a diversi divertenti sketch insieme ad alcuni professori della giuria. Prima Rudy Zerbi ha cercato di ripetere i passi della coreografia del film e musical "Grease" e poi poco dopo è stata la volta di Stash che con la maestra Peparini si è cimentato nel ballo di "Pulp Fiction." Ospiti della serata sono stati: Irama e Arisa. Entrambi, hanno cantato insieme ai ragazzi alcuni brani. Irama ha cantato con Giordana la sua canzone di successo "Bella e Rovinata", Arisa invece ha cantato "Guarda che luna" insieme ad Alberto. Ma ecco nello specifico le tante altre cose che sono successe nel corso della lunghissima serata.

Quinta puntata Amici: eliminata la ballerina Valentina

A dover lasciare la scuola di Amici è stata la ballerina della squadra bianca Valentina. Ha perso la sfida finale con il cantante Mameli. Prima però delle famose carte finali sono successe tante altre cose. Per esempio il divertente sketch di Pio e Amedeo. I due comici, ospiti fissi del serale, questa sera hanno preso di mira Fabio Rovazzi. A proposito di Rovazzi, il cantante di "Andiamo a comandare" e "Faccio quello che voglio" ha preso il posto di Ricky Martin per una sera.

La star portoricana del pop questa sera come tutti avranno notato non è potuta essere in studio in quanto impegnata in un evento benefico organizzato dalla sua fondazione. Rovazzi quindi è stato solo per la quinta puntata coach della squadra bianca e nel corso delle varie manches non le ha mandate a dire a Rudy Zerbi che come sempre ha avuto da ridire sulle esibizioni di Giordana. Parlando di Giordana, ha affrontato due sfide che l'hanno contrapposta a Tish. Nella prima proposta da Loredana Bertè hanno interpretato entrambe lo stesso brano: "Ragazzo mio" di Luigi Tenco.

Nella seconda sfida invece, quella proposta da Rudy Zerbi hanno dovuto cantare ben tre brani a testa di cui l'ultimo era lo stesso per entrambe. Si trattava di: "Purple Rain." Questo, è quello che è successo questa sera. Comunque, è sempre possibile rivedere online per chi se la fosse persa l'intera puntata.